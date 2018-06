Mit der Freiheit ist es ein wenig wie mit einer kostbaren Vase. Sie zu bekommen ist schwer. Zerbrechen aber kann man sie ganz leicht. Überall. Sogar im Unterhaltungsprogramm des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Zum Beispiel in der Markus Lanz- Show des ZDF.

Dort sollte am Dienstag eigentlich Kurt Westergaard auftreten, der dänische Zeichner, dessen Mohammed-Karikaturen vor ein paar Jahren die islamische Straße in Aufruhr versetzt haben. Ein älterer Herr mit teils schrägen Ansichten, der seit diversen Morddrohungen unter Polizeischutz lebt. Anfang des Jahres wurde er in seinem Haus von einem Islamisten überfallen, der ihn mit einer Axt bedrohte. Fraglos ein Mann, der etwas zu erzählen hätte in einer Talkshow.

Im ZDF aber wird er nicht zu Wort kommen. Der Mainzer Sender, dessen Auftrag es laut Staatsvertrag auch ist, die "Achtung vor der Freiheit" zu stärken, hat auf das Gespräch mit Westergaard verzichtet. Es passe nicht in das Unterhaltungskonzept der Sendung von Lanz, hieß es. Eine ganz normale "Redaktionsentscheidung" sei das, mit einem Zurückweichen vor Extremisten habe sie nichts zu tun. Westergaard hingegen warf der deutschen Anstalt Selbstzensur vor.

Ein Skandal? Auf jeden Fall eine exquisite politische Eselei. Von den Mohammed-Karikaturen und von der Weisheit des Herrn Westergaard mag man halten, was man will – man muss ihn auch nicht in eine Talkshow bitten. Aber wenn man es einmal getan hat, darf man dem Zeichner nicht wieder absagen. Er ist kein Gast wie jeder andere.

Wer ihn auslädt, lädt die Radikalisierer ein, den Druck zu erhöhen. Der signalisiert ihnen, und sei es absichtslos, sie könnten künftig noch viel mehr als nur die Gästelisten der Talkshows diktieren. Genau wie die hysterische Absetzung der Aufführung von Mozarts Oper Idomeneo vor ein paar Jahren an der Deutschen Oper in Berlin sät auch Westergaards Ausladung Zweifel, wie ernst es uns wirklich ist mit der Verteidigung der Freiheit gegen religiöse Fanatiker. Welches Risiko ein Supertanker der Meinungsbildung wie das ZDF auf sich zu nehmen bereit ist, um einen Mann auftreten zu lassen, dem Fundamentalisten nach dem Leben trachten.

Das nicht wenigstens bedacht zu haben – und hinterher auch noch von einer normalen Redaktionsentscheidung zu sprechen: Das ist entweder ein Akt der Feigheit. Oder eine politische Dummheit. Beides wäre blamabel für das ZDF.

