Nun ja, natürlich, es bleibt nicht aus: Wenn Titanic- Autoren zur Hämefeder greifen, muss man hier und da schmunzeln, an der einen Stelle lachen – aber an der anderen auch schon nicht mehr. Und das ist dann ein Problem, für ein Satirebuch durchaus kein geringes.

Bei Guido außer Rand und Band kommt zusammen, so mag man zunächst denken, was zusammengehört: Deutschlands "endgültiges Satiremagazin" (Titanic- Eigenbeschreibung) und Deutschlands endgültiges Satireobjekt Guido Westerwelle. Bei der Lektüre der "offiziellen Biographie" beschleicht einen jedoch schnell eine Ahnung, die sich nach den 160 Seiten zur Erkenntnis verdichtet: Die Satire kann mit ihrem Lieblingsobjekt Guido nicht mehr viel anfangen. Woran liegt das?

Jedenfalls nicht an der Form. Stefan Gärtner und Oliver Nagel präsentieren verfälschte Filmplakate ("James Blond: 007% jagt Dr. Hartz"), fingierte Fragebögen ("Ihre Lieblingstugend? – Unbeherrschtheit") und einen "großen Psychotest" ("Wie viel Westerwelle sind Sie?"). Das ist zwar nicht immer neu, dafür aber Titanic- bewährt. Und dann sind da noch "Bonnbons" (Westerwelle und Unbekannter im Palastbad. Unbekannter: "...und hier können Sie dann ungestört in Selbstmitleid baden"), Westerwenglisch ("This is Cleaner Little-Brother – Das ist Rainer Brüderle") und essayistische Lach- und Sachgeschichten (Der letzte Popper – ein psychobiographisch-jugendkultursoziologischer Grenzgang). Der Mix sorgt zwar für Abwechslung – aber längst nicht immer für Kurzweil.

Das Problem des Buches ist das Problem der Satire mit Guido Westerwelle: Der Versuch, den Überdrehten noch einmal zu überdrehen, läuft ins Leere. Böser formuliert: Warum jemanden lächerlich machen, von dem alle annehmen, dass er das selbst doch viel gründlicher erledigen kann?

An Guido Westerwelle hat sich nun eine ganze Generation von Satirikern abgearbeitet – und eine ganze Generation von Journalisten ebenso. Alles ist gesagt, alles analysiert, alle Witze sind gemacht, bessere, schlechtere und auch ganz schlechte. Der Politiker und das obskure Objekt der Satire sind im öffentlichen Bewusstsein zusammengefallen. Keiner weiß mehr, wo der Vizekanzler Westerwelle aufhört und wo der "Guido außer Rand und Band" beginnt. Das Einzige, was jetzt hilft, ist die Reset-Taste drücken. Alle Systeme runterfahren, auf null schalten – und neu starten. Das gilt für alle, die Westerwelle betrachten. Und für Westerwelle selbst gilt das natürlich auch.