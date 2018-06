Die ZEIT: Herr Grosse-Bley, welche ist die beste Schlagzeile, die Sie kennen?

Ralph Grosse-Bley: Früher, als ich bei Bild war, lautete sie: Deutschland ist Weltmeister! Aber Wir sind Papst! war wohl die beste Zeile aller Zeiten.

ZEIT: Die haben aber nicht Sie gemacht.

Grosse-Bley: Nein.

ZEIT: Was wäre Ihre Traumzeile für die Schweiz?

Grosse-Bley: "Endlich: Max Göldi gesund zurück!" Oder im Hinblick auf den Sommer: "Ein Schweizer Sommermärchen: Achtelfinale gegen Brasilien". Etwas, das ein Gemeinschaftsgefühl herstellt. Mit einem Thema, das Millionen und Abermillionen emotionalisiert.

ZEIT: Der Blick will Gemeinschaft herstellen?

Grosse-Bley: Das klingt, als ob Sie annehmen, wir wollten eher spalten. Natürlich: Ein Gemeinschaftsgefühl herstellen ist für mich sehr wichtig. Es geht immer um die Frage: Was interessiert einen großen Kreis von Menschen?

ZEIT: Sie wollen also dieses Gemeinschaftsgefühl aus kommerziellen Gründen.

Grosse-Bley: Wir sind am Ende ein kommerzielles Unternehmen, das Zeitungen verkaufen will. Darauf sind wir angewiesen. Aber der Verkaufserfolg einer Zeitung ist für mich als Journalist immer auch ein Signal, dass ich gute Arbeit gemacht habe. Insofern trifft sich der kommerzielle Erfolg mit meinem Verständnis als Journalist.

ZEIT: Was macht gute Boulevardjournalisten aus?

Grosse-Bley: Gute Journalisten haben ausgezeichnete Kontakte. Sie haben eine Spürnase, wo bei einer Nachricht die besondere Geschichte liegt. Wenn man einen Fall wie den Dreifachmord in Grenchen hat, kann man einfach einen Artikel draus machen. Oder man geht über längere Zeit in die Tiefe und Breite. Den Medien wird ja oft vorgeworfen, sie trieben jeden Tag "eine andere Sau durchs Dorf". So sollte es nicht sein.

ZEIT: Sie suchen die Säue, die am längsten laufen?

Grosse-Bley: Wir suchen schon nach Themen, die einige Tage halten, weil sie Fragen aufwerfen.