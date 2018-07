Ganz am Ende, das Gespräch ist vorbei, der Notizblock zugeklappt, wirft Moritz Kraemer noch diesen Satz in den Raum. Es ist ein Satz, der, hätte er ihn am Anfang gesagt, nur als Chuzpe, ja Arroganz zu deuten gewesen wäre. Nun aber, nach langer Diskussion, ist klar, dass Kraemer von dem überzeugt ist, was er sagt: "Mit unseren Ratings stabilisieren wir die Märkte." Mit Betonung auf "stabilisieren".

Es ist gerade einmal eine Woche her, dass Kraemer und eine Handvoll weiterer Analysten bei der Rating-Agentur Standard & Poor’s (S&P) "die Märkte" weltweit in helle Aufregung versetzt haben. In Frankfurt stürzte der Aktienindex Dax um fast drei Prozent, auch die New Yorker Börse gab nach, der Kurs des Euro fiel. Die Risikoaufschläge für griechische Staatsanleihen schossen in die Höhe, in Athen war von einer "Attacke" auf das Land die Rede, in Brüssel appellierte die EU-Kommission an die Rating-Agenturen, "verantwortungsvoll" zu handeln. Und das alles, weil die Herren bei S&P über Griechenlands Kreditwürdigkeit beraten und den Daumen gesenkt hatten .

Gleich um drei Stufen senkten sie ihre Note, das sogenannte Rating. Mit einem Mal galten Athens Staatsanleihen als "Ramsch", als spekulative Anlage, auf einer Stufe mit Papieren aus Aserbajdschan, Panama oder Kolumbien. So etwas wollen, ja dürfen viele Investoren nicht besitzen. Weil S&P auch die Kreditwürdigkeit Portugals herabstufte , sprechen viele nun von einem "Flächenbrand", der Europa erfasst habe. Vom Ende des Euro.

Und nun dieser Satz: "Mit unseren Ratings stabilisieren wir die Märkte." Frech. Frech?

Die Aufgeregtheit dieser Tage scheint seltsam fern, hier, im Frankfurter Büro von S&P, im 30. Stock des Main Tower, wenn einem "die Rating-Agenturen", diese mächtigen, aber so anonymen Institutionen der Finanzwelt, in der Person des Moritz Kraemer gegenübersitzen. Er leitet bei S&P das Team für die Bewertung von Staaten in Europa, Nahost und Afrika – und entspricht so gar nicht den Klischees der Finanzwelt. Kraemer läuft eher wie ein Paradiesvogel herum. Sein Anzug ist tiefgrün, sein Hemd durchzogen von blauen und rosa Streifen, die Krawatte glänzt kräftig in Lila und Orange. Kraemer verzichtet sogar auf die branchenüblichen Anglizismen.

"Als wir Griechenland 2004 das erste Mal abgewertet haben, hat das keinen interessiert. Da haben sich die Märkte gar nicht bewegt", erzählt Kraemer. Anfang 2009 erfolgte die zweite Herabstufung, Ende 2009 die dritte. Für Kraemer ist der jüngste Schritt nur konsequent. "Aus unserer Sicht haben sich – nicht nur für Griechenland – die mittelfristigen Perspektiven der Wirtschaft in den vergangenen Wochen nachhaltig zum Schlechteren verändert." Die Risiken für Athen seien gestiegen, auch weil die vielstimmige Debatte über ein Rettungspaket zu einer "Erosion des Vertrauens" geführt und die Märkte "erheblich verunsichert" habe. "Für ein Land, das so verschuldet ist wie Griechenland, erhöhen sich dadurch die Refinanzierungskosten in der Zukunft, und zwar massiv. Entsprechend muss es deutlich mehr sparen; die Finanzen zu sanieren wird dann erheblich schwieriger."

Kraemer spricht ruhig, in den gelassenen Worten eines Mannes, der Zahlen analysiert und ökonomischer Logik folgt. Die Aufregung sei weniger S&P als der Nervosität der Märkte geschuldet, sagt er. Diese seien "schon seit Monaten wesentlich pessimistischer als wir" und gingen "mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit von einer Umschuldung aus". S&P tue das nicht. Historisch betrachtet, sagt Kraemer, gingen Staaten in der Rating-Kategorie Griechenlands nur in 14 Prozent aller Fälle binnen zehn Jahren pleite.