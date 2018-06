Glückliches Heilbronn, dachten sich Deutschlands Eltern, als die Stadt vor zweieinhalb Jahren Familien von allen Kindergartenkosten befreite. Bis zu 1700 Euro pro Jahr sparen sie seither. Dankbar schrieben sie Briefe an ihren Oberbürgermeister Helmut Himmelsbach und versicherten ihm, nun nicht aufs Land zu ziehen.

700 Kilometer nördlich von Heilbronn geschieht in diesen Wochen das Gegenteil. Ob Kinder in Hamburg nun Luxus seien, fragen Eltern, die von August an für die Betreuung des Nachwuchses jährlich bis zu 1500 Euro mehr zahlen sollen. Ob Familien überhaupt noch erwünscht seien in dieser Stadt?

Kaum etwas in Deutschland ist so undurchsichtig wie die Kinderbetreuung. Weder ist klar, was Kinder in den Jahren vor der Schule lernen sollen, noch ist man sich einig, wie stark Eltern an den Kosten zu beteiligen sind. Familien empfinden es als ungerecht, wenn der Zufall des Wohnorts darüber entscheidet, welche Bildungschancen ihre Kinder zu welchem Preis bekommen.

"Sozial ausgewogen" sei die Erhöhung der Kita-Gebühren, sagt Hamburgs CDU-Sozialsenator Dietrich Wersich – weil sie nur 25 Prozent der Eltern treffe, die sogenannten Höchstzahler. Die Bezeichnung Besserverdienende vermeidet er inzwischen aus Angst vor noch größeren Protesten. Den Spitzensatz und damit mindestens 100 Euro mehr im Monat als bisher zahlen künftighin Familien mit einem Nettoeinkommen zwischen 3400 und 4300 Euro. Ein Ganztagsplatz im Kindergarten kostet sie nun 483 statt bisher 383 Euro, ein dreistündiger Hortplatz 274 Euro. Hinzu kommt jeweils das Mittagessen, das ebenfalls teurer wird. Jedes Hortkind isst nun für 42 Euro im Monat, bisher waren es 13.

"Besonders schmerzhaft trifft die Erhöhung die Mittelschichtsfamilien, die unter großem organisatorischen Aufwand versuchen, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen", sagt Isa Baumgart, die sich im Landeselternausschuss gegen die Gebührenerhöhung engagiert. Viele Mütter fragen, ob sich ihre Arbeit überhaupt noch lohne, wenn der Kita-Platz die Hälfte eines Teilzeitverdienstes auffrisst. "Solche Rechnungen sollte man nicht aufmachen", rät Senator Wersich den Eltern. Man steige ja noch aus anderen Gründen wieder in den Beruf ein und nicht nur, weil sich das finanziell lohne. "Wir zahlen als Stadt fast 80 Prozent zu jedem Kita-Platz dazu. Das ist oft mehr, als die Eltern überhaupt verdienen."