Im selben Gebäude, in dem einst Auguste Comte forschte, der Mitbegründer der soziologischen Wissenschaft, arbeitet heute Luc Boltanski, einer der Großen der französischen Sozialforschung. Einst Schüler des Soziologen Pierre Bourdieu, ging er später andere Wege. Während die Bourdieusche Forschung vor allem darauf aus war, den Schleier von den Verhältnissen zu reißen, nimmt der 1940 geborene Boltanski an, dass die Akteure recht gut Bescheid wissen und realistisch entscheiden. Sein 1999 erschienenes Buch über den »Neuen Geist des Kapitalismus« (edition discours) gilt als Standardwerk über die Praxis des Managements; unlängst erschien von ihm »Soziologie und Sozialkritik – Frankfurter Adorno-Vorlesungen 2008« (Suhrkamp Verlag). Da sich Boltanski, derzeit Forschungsdirektor an der École des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris sowohl kritisch mit der Staatsgläubigkeit als auch mit ihrem libertär-anarchistischen Widerpart auseinandersetzt, kann die Linke nicht viel mit ihm anfangen. »Mit den Institutionen ist es vielleicht ein bisschen wie mit der Liebe«, sagte er am Rande des Gesprächs mit der ZEIT, »sie werden beide respektiert, obwohl man weiß, dass sie gemeinschaftlich produzierte Einbildungen sind, aber eben doch notwendige und deswegen wahre.«