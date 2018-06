Wären sie ein Paar, der Bürgermeister Eduardo Paes und seine Stadt, er wäre der Belehrende, der Dominante. Der Herr aus gutem Haus, der seine Geliebte von niederem Stand zähmen, formen, sie zu einer wahren Dame machen möchte.

Eduardo Paes, 41, studierter Jurist, empfängt in seinem Büro weit über der Stadt. Gleich an der Tür steht ein Surfbrett, aber nein, der Bürgermeister surft nicht, Fußball und Samba seien seine Leidenschaften. Paes ist dynamisch und schnell, bisweilen droht er einem gleich einem Fisch durch die Finger zu gleiten. Ist er jetzt ein Rechter oder ein Linker? Schwer zu sagen, wo er doch fünfmal die Partei gewechselt hat. Von den Grünen zu den Liberalen, jetzt ist er bei den Demokraten. "Eine Partei ist nichts Religiöses, mit keiner von ihnen bin ich mein Leben lang verheiratet", sagt Paes. Für Ideologiedebatten hat er keine Zeit, jetzt, wo es doch um den großen Traum geht.

Paes hat nicht viel geschlafen in der vergangenen Nacht, wie so oft in letzter Zeit. Es ist die Chance, die ihm keine Ruhe lässt, die Gelegenheit seines Lebens. Er kann alles gewinnen oder viel verlieren. 2014 wird Rio de Janeiro die Fußballweltmeisterschaft ausrichten , 2016 die Olympischen Spiele , und Paes weiß: Jetzt oder nie kann Rio zur Weltstadt werden, zur global city , Herz und Seele der südlichen Hemisphäre.

Zwei Arten von Olympischen Spielen gebe es, erklärt der Bürgermeister. "Entweder nutzen die Spiele die Stadt. Oder die Stadt nutzt die Spiele." Athen habe die Spiele ausgerichtet, und was sei der Stadt geblieben? "Nichts." Barcelona hingegen habe seine Chance genutzt, habe es verstanden, sich zu wandeln. Und habe Rio nicht alle Möglichkeiten?, ruft der Bürgermeister und wirft die Arme in die Luft. Könne es nicht zum Dreh- und Angelpunkt Lateinamerikas werden, zur Stadt der großen Entscheider, zum Zentrum von Geist und Wirtschaft, Mode, Medien, Kunst und Musik?

Wenn es da nur dieses Problem nicht gäbe.

Unten, jenseits der Panoramafenster des Bürgermeisterbüros, breitet sich Rio aus. Berge, Häuser, das Meer. Eine Stadt, so schön, dass sie einem den Atem rauben kann. So gesetzlos, dass sie noch mehr nehmen kann als das. Als Rio den Zuschlag für die Olympischen Spiele erhielt, bemühten Zeitungen weltweit die Statistiken: 2009 wurden im Bundesstaat Rio 5717 Menschen umgebracht, beinahe 16 am Tag, die Stadt nimmt Reiseversicherern zufolge damit den sechsten Platz im Ranking der weltweit gefährlichsten Städte ein. Und Leitartikler fragten: Wie um alles in der Welt soll diese Stadt friedliche Spiele ausrichten?

Rio de Janeiro, Stadt des Sambas, der in unzähligen Versen den heimlichen brasilianischen Volkshelden besingt: den malandro . Der malandro hat sich ganz dem süßen Nichtstun verschrieben, den Frauen, den Scherzen, der Leichtigkeit des Lebens. Die Arbeit verachtet er, das Gesetz belächelt er, er ist ein Schnorrer, ein Gauner, vielleicht ein Dieb, nie aber wird es ihm an Eleganz, Geist und Stil mangeln. Er ist der König der Halbwelt, des Inoffiziellen, und ist er in Rio damit nicht am richtigen Ort? 40 Prozent des brasilianischen Bruttosozialprodukts gehen am Staat vorbei, in Rio leben ein Fünftel der Menschen in Favelas, inoffiziellen Elendsvierteln und damit in einer Art zweiter Stadt, in der das staatliche Gesetz wenig bis gar nicht gilt. Jeder versucht, irgendwie durchzukommen. Und mit diesem Heer an malandros will der Bürgermeister Rio zur modernen Weltstadt machen?

"Freiheit", sagt der Bürgermeister und streicht sich durchs volle Haar, "ist ja schön und gut. Aber die Leute lieben es nun mal, ihren Müll auf die Straße zu kippen." Paes schüttelt entschieden den Kopf, irgendwann müsse Schluss sein. "Die Menschen müssen lernen, ihre Grenzen zu akzeptieren." Deshalb hat er seinem Volk den choque de ordem verschrieben, den Ordnungsschock. Es geht dabei weniger um die große Kriminalität als vielmehr um die kleinen Vergehen des Alltags. Auf mehr als 80 Weisen, hatte er im Wahlkampf gelobt, werde er die Stadt verändern. Seit 16 Monaten ist er im Amt, seither patrouillieren Wächter am Strand, auf dass auch ja keiner tagsüber Fußball spiele. Obdachlose und Straßenkinder werden aufgegriffen und in Heime gebracht. Falsch geparkte Autos abgeschleppt. Und all jene Abertausende, die ohne Gewerbeschein ihrem Tagesgeschäft nachgehen, von den Behörden verfolgt: die Snackverkäufer, Autowäscher, Parkwächter, Motorradtaxifahrer, Straßenhändler. Alle Bürger sind aufgefordert, Vergehen ihrer Mitbürger bei einer Denunzier-Hotline zu melden. Am größten war die Nachfrage während des Karnevals, Unzählige meldeten betrunkene Mitbürger, die auf die Straße pinkelten. Der Bürgermeister schuf ein neues Sekretariat, das sich allein diesem Programm widmet, und ließ 3000 neue Mitarbeiter einstellen, insgesamt 8000 Menschen sollen nun für Ordnung sorgen.