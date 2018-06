Bücher über die Unterschiede zwischen Männern und Frauen (Einparken, Zuhören und so weiter) erzählen uns immer wieder, dass Frauen problemlos mehrere Dinge gleichzeitig tun könnten, Männer hingegen sich nur auf eine Sache konzentrierten. Denn in der Vorzeit habe der jagende Mann angespannt der Beute aufgelauert, während die Frau Früchte sammelte, gleichzeitig Kinder hütete und Gespräche führte. Egal, ob der Alltag in der Urzeit wirklich so aussah – die Belege für diesen angeblichen Unterschied sind dünn gesät.

Zwar lässt sich das Vorurteil in Umfragen gut bestätigen, da glauben auch die Männer, dass ihnen Frauen im Multitasking überlegen sind. In der experimentellen psychologischen Forschung setzt sich aber immer mehr die Einsicht durch, dass der Mensch generell nicht fürs Parallelarbeiten geschaffen ist, unabhängig vom Geschlecht.

Wohlgemerkt, es geht um Aufgaben, die bewusste Aufmerksamkeit erfordern. Wir können ganz gut mit dem Handy telefonieren und dabei Auto fahren, solange das Fahren automatisiert geschieht. Geschieht aber Unerwartetes, sind wir überfordert – das macht Telefonieren am Steuer so gefährlich. Der Psychologe Glenn Wilson stellte 2005 in einer Studie fest, dass unser IQ beim Multitasken um 10 Punkte fällt.

Vor zwei Wochen erschien eine neue Studie in der Zeitschrift Science, in der die französischen Forscher Sylvain Charron und Etienne Koechlin untersuchten, wie das Gehirn reagiert, wenn es mehrere Dinge zugleich durchführen soll. Sind es zwei Aufgaben, dann verteilen wir sie auf den linken und den rechten frontalen Cortex des Gehirns. Bei drei Aufgaben ist diese Strategie natürlich zum Scheitern verurteilt. Unterschiede zwischen den Geschlechtern konnten die Forscher nicht feststellen.

