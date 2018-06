Wenn man sich heutzutage viele Produkte der Unterhaltungsindustrie ansieht oder anhört, könnte man zu dem Schluss kommen, dass dort der Begriff Unterhaltung so interpretiert wird, als sei Unterhaltung etwas, was sich unter einer Haltung – also gänzlich ohne Haltung – abspielt. Vom ursprünglichen Wortsinn her geht es hierbei aber um das genaue Gegenteil. Unterhaltung geschieht zwischen mindestens zwei Menschen ("unter"), und jeder der Beteiligten gibt etwas von sich preis ("Haltung"). Egal, ob als Gespräch oder als Kartenspiel, es handelt sich bei Unterhaltung immer um einen Austausch.

Das gilt auch für die Live-Unterhaltung, in der man als Künstler direkt mit dem Publikum und dessen Reaktionen konfrontiert wird. Der Künstler tritt dabei mit dem Wunsch an, etwas zu vermitteln. Etwas, was ihm am Herzen liegt, an das er glaubt. Gelingt ihm das nicht, wird er das als Scheitern empfinden und seine Form der Vermittlung vielleicht überdenken. Besitzt er Haltung, wird er weiter an seiner Botschaft festhalten und umso mehr versuchen, sein Publikum zu überzeugen.

Bei den elektronischen Medien verhält es sich nicht anders. Auch hier gilt das Grundprinzip der Unterhaltung, auch hier gibt es Darbietung und Feedback. Der entscheidende Unterschied zum Live-Auftritt sind aber die Menschen, die das meinungsbildende Publikum für den Darstellenden verkörpern. Es sind im TV und Radio nämlich nicht die Fans oder die besonders Interessierten, die sich bemerkbar machen, sondern diejenigen, die bereit sind, Auskunft über sich selbst zu geben. Nicht kulturelle Meinungsführer, sondern potenzielle Sozial-Exhibitionisten oder einsame Seelen, die froh sind, überhaupt einmal gefragt zu werden, melden sich zu Wort. Wer sonst kein Meinungsführer ist, wird es in Umfragen von der GfK (Fernsehen) und AgMa (Radio) auch nicht sein. Die Ergebnisse, die in Form von Zuschauerquoten und Stundenreichweiten veröffentlicht werden, müssen deshalb zwangsläufig progressive Unterhaltung infrage stellen.

Abbilden kann man mit solchen Messmethoden nur einen kleinsten gemeinsamen Nenner, also etwas, auf das sich noch jeder einigen mag. Ein langweiliger Kompromiss wird somit Programm. Solange es läuft – keine Experimente. Die Quote oder Reichweite ist die Währung. Sie definiert den Preis der Werbung, sichert den Job der Macher. Den Pfad der Mainstream-Langeweile kann ein Programmchef ohne wirtschaftlichen Schaden nur verlassen, wenn niederste Bedürfnisse bedient werden. Voyeurismus ist ein solches. Erfolgreiche, aber verantwortungslose TV-Shows führen deshalb Teenager vor, die von einer Karriere als Model oder Sänger, Bauern, die von Liebe und Partnerschaft, und Stars von gestern, die von einem Comeback träumen. Die Musik, die sie begleitet, penetriert dazu in Radiostationen als Soundtrack für den Hintergrund die Hörer – der sogenannte Top-Ten-Terror. Inflationäre Award-Shows der Sendeanstalten, Programmzeitschriften und die Unterhaltungsindustrie loben Preise aus, die nur in seltenen Fällen den Unterhaltern mit Inhalten, sondern fast ausschließlich den kommerziell Erfolgreichsten und Populärsten verliehen werden. Da wäscht eine Hand die andere.

Bei einem derart auf das schnelle Geld ausgerichteten Denken bleibt die Ethik auf der Strecke. Künstlerische Qualität und Erfolg müssen einander selbstredend nicht ausschließen. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, in der Musiker wie Bob Dylan, Jimi Hendrix oder auch Led Zeppelin die Massen begeisterten. Nur hatten diese Künstler die Zeit, zu reifen, sich zu entwickeln. Man hatte Geduld mit ihnen. Das wäre heute unvorstellbar.