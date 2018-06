"Tut das denn nicht jeder?", fragt der Klub Vorarlberger Naschkatzen verwirrt. Ja gewiss, bei euch schon. Eure Almen sind weltberühmt, eure Butter und euer Käse werden sogar in Wien geschätzt. Aber wie schnell ist man von Schwarzenberg jenseits der Grenze, im Norden. Dort haben sie einst die Margarine erfunden. Die ist als Brotbelag schlimmer als Ketchup auf Wurst. Wie Millionen meiner Landsleute habe ich viele Jahre nur Margarine auf dem Schulbrot gehabt. Man zwang mich, das Vaterland zu verteidigen, und was gab man mir dafür? Margarine! So erzieht man keinen zum Patrioten.

Dagegen Butter! Welche Verführung liegt in diesem Wort, schon die phonetische Nähe zur Mutter ist bezeichnend. Sie ist es doch, die Kindern die Palatschinken in Butter brät und ihnen damit eine bessere kulinarische Welt zeigt, die sie ihr Leben lang nicht mehr vergessen werden. Wenn der zum Mann gewordene Knabe von der holden Braut zum ersten Mal eine Palatschinke serviert bekommt, wird er ihr liebevoll ins Auge blicken und ihre gemeinsame Zukunft durch folgende Worte prägen: "Mein Schatz, deine Palatschinken sind ganz wunderbar! Wenn ich allerdings daran denke, wie meine gute Mutter sie gemacht hat, also, da musst du noch viel lernen!"

Das Problem, das dabei deutlich wird, liegt in der Butter wie der Hase im Pfeffer. Die Rezepte der kochenden Mütter und Großmütter basierten auf Butter. Auch wenn es Schmalz war oder Rapsöl, so war doch der Nimbus der Mutter so eng mit der Butter verbunden, dass dieses wohlschmeckende Produkt zum Leitmotiv naschhafter Kinder geworden ist. Ihre Welt, in der alles wunderbar schmeckt, ist mit Butter angereichert. Wohingegen die Welt der Margarine nur eine Ersatzwelt ist.

Alle Restaurantkritiken und Kolumnen von Wolfram Siebeck im Überblick

Amerikanische Soldaten konnten den Krieg gegen uns leicht gewinnen, weil sie keine Margarine essen mussten. Zwar ernährten sich viele von ihnen mit Erdnussbutter. Die hat zugegebenermaßen einen Vertrauen erweckenden Namen, doch den trägt sie zur Täuschung der Butterfreunde. In Wirklichkeit ist sie ein Undercover-Agent der atlantischen Puritaner. Die wollen die gesamte Welt nach ihrem Pflanzenfettsystem umbauen, weil sie sich einfach nicht vorstellen können, dass andere Menschen andere Mütter haben, nämlich butter moms , wie sie diese nennen würden, lernten sie die je kennen. Dazu müssten sie jedoch die Hamburger und Hotdogs an der Garderobe abgeben, was ihnen, selbst wenn sie es wünschten, der patriot act verbieten würde.

Deshalb habe ich noch nie Amerikaner gesehen, wenn ich bei Frau Brandstätter in Salzburg einkehrte. Sie würden nämlich folgende Mail nach Winesburg, Ohio, schicken: "Bin heute in Mozarttown in ein Butterfass gefallen. Dachte zuerst, das ist das Ende. War aber e. Offenbarung. I’m born again! "