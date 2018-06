Etwas mehr als zehn Jahre ist es her, dass sie erstmals in Massen über unsere Straßen rollten. Damals nannte man sie schönfärberisch "Sport- und Nutzfahrzeuge". Eigentlich wurden sie für den amerikanischen Markt konzipiert, wo traditionell alles super size sein muss. Doch wie so viele Trends aus den USA wurde auch dieser in Europa übernommen. Heute hat praktisch jeder Hersteller einen sogenannten SUV im Programm, und die Menschheit spaltet sich in zwei Teile: Die eine chauffiert sie, die andere echauffiert sich über sie. Marktforscher sagen: Alles, was nach Allrad aussieht, wird überwiegend aus modischen Gründen gekauft. Vielleicht sollten wir uns daran gewöhnen, SUVs einfach als Lifestyle-Artikel zu betrachten, so wie Schuhe oder Handtaschen. Denn sie unterliegen ähnlich wie Kleidung den Zyklen der Mode. So wie die Menschen im Zuge der Finanzkrise versuchen, sich durch konservatives Outfit den Anschein zu geben, sie hätten einen guten Job, so sind die Monster-Trucks geschrumpft, weil sich immer weniger Menschen als Großkotze und Ökoschweine ächten lassen wollten. Trotzdem blieben nach der ersten Runde des downsizing immer noch seeeehr große Autos wie der Q5 und der X3.

Die Autotests aus dem ZEITmagazin © Zeit Online

In der nächsten Welle wurde nun gleich ein neues Genre entwickelt: Autos, die nur noch aussehen wie SUVs, aber gar keine mehr sind. Die englischsprachige Welt hat dafür das schöne Wort softroader erfunden. Will sagen: Den Dreck von Äckern und Kiesgruben werden sie niemals am Kotflügel haben.

Zu diesem neuen weichgespülten Typus zählt auch der X1 aus der kleinsten Baureihe von BMW. Wenn man nicht von seiner Herkunft wüsste, könnte man sagen: Es handelt sich um einen etwas höher gelegten 3er-Kombi, an dem es, abgesehen von seinem Preis, kaum etwas auszusetzen gibt. Robust, praktisch, unkompliziert. Aber die Werbung macht daraus doch eine Abenteuerkiste, mit der man gelegentlich zumindest mal durch eine Pfütze fahren sollte. Das könnte man sicher auch mit dem normalen Kombi – was also soll daran, bitteschön, noch ein SUV sein?

Es ist ähnlich wie bei der Jeansmode: Man könnte sich darüber wundern, dass Menschen zu kurze Röhrenhosen mit verdrehten Nähten tragen. Aber man weiß: Diese Röhre ist sozusagen die weitergedrehte Ur-Jeans. An die Zeiten der SUV-Saurier werden vielleicht irgendwann nur noch ein paar Zentimeter mehr an Sitzhöhe erinnern. Eigentlich ein schöner Gedanke.

Technische Daten

Motorbauart: 4-Zylinder-Dieselmotor

Leistung: 130 kW (177 PS)

Beschleunigung (0–100 km/h): 8,6 s

Höchstgeschwindigkeit: 213 km/h

CO 2 -Emission: 164 g/km

Durchschnittsverbrauch: 6,2 Liter

Basispreis: 34.700 Euro

Margit Stoffels ist Produktionsassistentin im ZEITmagazin