Fleisch ist ein Stück Lebenskraft". Mit diesem Werbeslogan bewarb das Fleischerhandwerk seine Produkte. Von welcher Beschaffenheit aber ist es, dieses Stück Lebenskraft? Ist es fett, mager, durchwachsen, zäh, faserig?

Wenig wissen wir über die Stücke, die wir gedankenlos in die Pfanne hauen. Fleisch ist ein raffiniertes, komplexes biologisches Material, ach was, ein Verbund unterschiedlicher Materialien. In der Küche werden sie thermischen Prozessen und, noch so ein Physikerwort, Phasentransformationen unterworfen, sofern wir sie nicht als Rohkost (feiner ausgedrückt: Tatar) verzehren. Vielfältig lassen sich Geschmack, Textur und Mundgefühl mittels ausgefeilter Garmethoden beeinflussen.

Was aber passiert überhaupt beim Garen? Aus dem Biologieunterricht haben wir noch im Kopf, dass "die Eiweiße denaturieren…" – doch dies greift viel zu kurz. Einzig, es weist die Richtung: tief hinein in die physikalischen Eigenschaften eines Systems, dessen Verhalten im Detail viel komplexer ist, als passionierte Pfannenschwinger denken.

Stellen wir uns eine Lammkeule vor, die es zuzubereiten gilt. Was liegt da vor uns? Das Biomaterial Fleisch besteht aus Eiweißen (Proteinen), Fett und Wasser. Diese Liste klingt noch nicht besonders kompliziert. Allerdings sind Proteine und Fett lediglich Oberbegriffe für eine Vielzahl sehr verschiedener Gebilde. Die Hauptrollen im Zusammenspiel haben die Proteine inne.

Thomas Vilgis Der Autor dieses Artikels, Thomas Vilgis, ist Physiker. Am Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz erforscht er die Eigenschaften weicher Materie, auch essbarer.

Bei ihnen handelt es sich um komplizierte Makromoleküle, deren räumliche Form und biologische Funktion von ihren Aminosäuren abhängen. 20 unterschiedliche gibt es; aus ihnen sind alle Proteine in der Natur zusammengesetzt. Ihre Kombination bestimmt, was für ein Fleischprotein wir vor uns haben: Aktin, Myosin oder etwa das farbbestimmende Myoglobin. Diese Proteine müssen in wohldefinierten Strukturen gebündelt und nach einer strengen Rangfolge organisiert sein, damit "ein Stück Lebenskraft" entsteht, der Muskel.