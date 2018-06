Die Europäer haben die Wahl. Zumindest das steht nun fest, seit dem Beinahezusammenbruch der Währungsunion, seit Europas Staats- und Regierungschefs und Amerikas Präsident Anfang Mai gemeinsam in den Abgrund geblickt und dann eine beispiellose Rettungsaktion für den Euro veranlasst haben. Seither nämlich ist klar: Die Europäische Union muss sich noch einmal neu erfinden, mit unsicherem Ausgang und mit nur einer Gewissheit: Um zu bleiben, was sie ist, muss sie anders werden.

Europas Chefs haben wenig Zeit. Denn die Finanzkrise, mit dem Euro im Fokus, nagt am Vertrauen und zwingt zu neuen Selbsterkenntnissen. "Diese Bewährungsprobe ist existenziell", warnte selbst die in der Regel eher nüchterne Bundeskanzlerin Angela Merkel und setzte hinzu: "Wenn der Euro scheitert, dann scheitert Europa, dann scheitert die Idee der europäischen Einigung."

Scheitern? Noch ist sogar das eine Möglichkeit, noch ist die Krise nicht vorbei, noch kann die Währungsunion vor der nächsten Attacke kapitulieren – mit unabsehbaren wirtschaftlichen Folgen, gar mit der Möglichkeit des politischen Zerfalls der EU. Wer das aber nicht will, muss sich eingestehen: Das 750-Milliarden-Euro-Hilfspaket für notleidende Euro-Mitglieder ist erst der Anfang. Zur Rettung des Euro jedenfalls reicht es nicht. Und so muss man sich auf die Suche machen: nach dem Europa, mit dem sich am besten überleben lässt. Nach einer qualitativ neuen Stufe der Integration.

Hier geht es um echte Spekulanten, reale Länder und wirkliches Geld

Zur Auswahl stehen dafür im Grunde drei Modelle: Brüsseleuropa, Berlineuropa und Pariseuropa.

Das erste ist zentralistisch, bürokratisch und entworfen von der EU-Kommission. Das deutsche eher regelfromm und stabilitätsorientiert. Das der Franzosen vom Staat beherrscht und politisiert. Zwischen allen gibt es Schnittstellen und Kompromisse, es spielen politische Interessen ebenso hinein wie ökonomische Ideologien. Es geht um den Konflikt zwischen nationaler Demokratie und europäischer Effizienz, um Nation versus Union. Da streiten Franzosen mit Deutschen, Brüssel mit den Hauptstädten, Neoliberale mit Keynesianern und Politiker aller Couleur quer durch alle Medien und mit immer neuen Argumenten.

Das ist keine abstrakte Debatte über Europa-Philosophien. Sondern es geht um beängstigend echte Spekulanten, reale Länder und wahre Schicksale. Und um unser eigenes Geld.

Dabei sind die drei entscheidenden Fragen, die die Europäer in den kommenden Wochen beantworten müssen, im Grunde so kompliziert nicht: Wie organisiert man die für eine Währungsunion nötige Überwachung der Wirtschaftspolitik – ohne dafür zu viel Demokratie aufzugeben? Wie schafft man die ökonomische Genesung – und zwar schnell? Und welche Sicherheitsnetze braucht man künftig für Krisen dieser Art?