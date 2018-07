Als Karen Elson die Tür ihrer zweistöckigen Hotelsuite in Hamburg öffnet, fällt ihr Blick auf ein Bügeleisen, das draußen im Flur steht. "Ich hab doch kein Bügeleisen bestellt!", ruft sie. "Ich habe in meinem ganzen Leben noch kein Bügeleisen benutzt."

In diesem Penthouse an der Hamburger Alster hat Karen Elson die Nacht über wach gelegen, geplagt von einem Grippevirus und vom Jetlag. Während sie die Treppe zu einem Sofa mit Alsterblick hinaufsteigt, versichert sie, dass sie grundsätzlich gar nichts gegen Bügeln habe, ihre Kleider aber lieber zerknittert trage: "Vielleicht liegt es daran, dass ich schon immer etwas anders war."

Ein Satz, den natürlich viele Stars von sich sagen. Könnte bei ihr vielleicht tatsächlich etwas dran sein? Unter Modeprofis jedenfalls gilt Karen Elson, 31, als das etwas andere Model, Spitzname: "le freak". Außerhalb der Modewelt ist sie zwar nicht so bekannt wie Heidi Klum , Gisele Bündchen, Claudia Schiffer . Aber in der Branche gehört sie seit den späten Neunzigern zu den ganz Großen – und spielt in der Liga der Supermodels zugleich die Rolle der Außenseiterin. Karen Elson ist keine rabiate Diva wie Naomi Campbell , die an besonders impulsiven Tagen vermutlich mit Bügeleisen um sich wirft. Sie ist auch nicht berühmt für wüste Affären wie Kate Moss , die wahrscheinlich bügeln lässt. Karen Elson hat das Image einer dezent versponnenen Tagträumerin. Dazu passt es, wenn sie sagt, dass ihr weltliche Qualen wie das Bügeln fremd sind. Dazu passt auch das – zerknitterte – Blümchenkleid, das sie zum Interview trägt: Es könnte aus der Requisite eines Astrid-Lindgren-Films stammen.

Elson ist groß, bleich und dünn. Man glaubt es heute noch in ihr sehen zu können, das sonderbare zwölfjährige Mädchen, das in der Nähe von Manchester lebte und dem ein Junge immer wieder hinterherrief: "Ein wandelndes Gespenst!" Heute ist Karen Elson mit dem Musiker Jack White verheiratet, und so ist sie inzwischen auch Rockfans ein Begriff. Ihren Mann führt der amerikanische Rolling Stone auf Rang 17 der "Besten Gitarristen aller Zeiten", berühmt wurde er mit dem Garagenrock-Duo The White Stripes, das mehr als zwölf Millionen Alben verkaufte und dessen Hit Seven Nation Army seit Jahren auch in deutschen Fußballarenen gegrölt wird.

Kein Wunder, könnte man denken, dass so ein Model mit einem Rockstar als Ehemann jetzt auch Musik macht. Elsons Album, benannt nach dem "wandelnden Gespenst": The Ghost Who Walks, enthält zwölf gebremste Songs, in denen Country, Folk, Pop und Rock ’n’ Roll zu wehmütigen Balladen zusammenfließen. Sie schweben so geisterhaft schön wie der Soundtrack eines David-Lynch-Films. Und das ist das wirklich Erstaunliche an Karen Elsons Geschichte: dass The Ghost Who Walks ein wunderbar gelungenes Album ist. Die ansonsten verlässliche Gleichung: Model + Musik = Desaster – hier gilt sie nicht.

Elson weiß, dass sie diese Platte gegen lauter Vorurteile verteidigen muss: "Wenn ein Prominenter mit Musik anfängt, frage ich mich auch immer: Warum? Ist das ehrlich gemeint? Soll die Musik Publicity bringen oder nur Geld?" Auch deswegen habe es sie "Zeit und Überwindung" gekostet, sich an ihre Platte zu wagen. Während sie erzählt, vibriert ihr Handy: Zeit, das nächste Grippemedikament einzuwerfen. "Und natürlich werden alle sagen: Noch so ein größenwahnsinniges Model, das nicht genug kriegen kann."

So einfach ist es in Karen Elsons Fall allerdings nicht. Das fängt schon damit an, dass The Ghost Who Walks nicht bei einem der weltumspannenden Musikkonzerne erscheint, sondern bei Third Man Records, einer kleinen, unabhängigen Plattenfirma mit sehr begrenztem Marketingbudget. Andererseits gehört diese Firma genau jenem Jack White, der nicht nur ein genialer Musiker ist, sondern eben auch ihr Mann. Man könnte leicht vermuten, dass sie einfach von ihm protegiert wird. Doch für die glamourösen Eheleute ist es eine recht heikle Sache, zu Geschäftspartnern zu werden. Geld brauchen sie nicht mehr so dringend; beide haben unabhängig voneinander Millionen verdient, als Paar werden sie auf den vorderen Rängen einer "Reichenliste" der britischen Sunday Times geführt. Und so haben sie mit dem Album mehr zu verlieren als zu gewinnen: Sie riskieren ihre guten Namen, ihre Glaubwürdigkeit. Und das wissen sie.