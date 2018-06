Die Frage: Thomas und Silke sind seit einem halben Jahr zusammen und sehr ineinander verliebt. Am ersten gemeinsam gefeierten Geburtstag, dem von Thomas, schenkt ihm Silke einen Gutschein für ihren Lieblings-Tattoo-Künstler. Den Körperschmuck hat sie selbst entworfen: Es ist ihr Name, kunstvoll in einen Drachen eingeschrieben. "Ich weiß nicht", zögert Thomas. "Ich habe mich noch nie stechen lassen. Das tut doch weh, und es geht nicht mehr weg." Außerdem äußert er Bedenken ob der Dauerhaftigkeit: Er sagt, er sei glücklich mit Silke, wisse aber nicht, ob man als Paar für immer zusammenbleiben werde. Seine Freundin ist nun beleidigt. "Du hast immer gesagt, dass du meine Tattoos toll findest", wirft sie ihm vor. Sie selbst hätte sich wahnsinnig über ein solches Geschenk gefreut.

Wolfgang Schmidbauer antwortet: Vielleicht hat Silke Frank Sinatras Song I’ve Got You Under My Skin etwas zu wörtlich genommen. Man kann Tattoos zwar mit einem Laser löschen oder überstechen, aber ihr Grundgedanke ist das "für immer". Eine grenzüberschreitende Emotion gehört zwar zu jeder Liebesbeziehung, die diesen Namen verdient. Aber Gefühle und Beweise sind verschiedene Dinge. Eingestochenen Hautschmuck an einem geliebten Menschen schön finden ist eine Sache. Sich aber selbst tätowieren zu lassen eine ganz andere.

Thomas sollte seinen Mut zusammennehmen, und zwar nicht, um sich doch stechen zu lassen. Er muss Silke vielmehr klarmachen, dass sie beide es nicht nötig haben, sich ihre Liebe auf Wegen zu beweisen, die – noch – keine gemeinsamen sind.

