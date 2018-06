Die Bühne dreht sich kaum merklich. So langsam, dass erst die Brechung des Lichts in den Fettfingerabdrücken auf den Fenstern dieser heruntergekommenen Raststätte die Bewegung wahrnehmbar macht. Ein faszinierendes philosophisches Gedankenexperiment: In dieser Ödnis, in den Weiten der texanischen Wüste, in der die Leuchtreklame auf dem Dach (Bühne: Susanne Münzner) für nichts wirbt als für Verheißung und Sehnsucht an sich, ist Zeit eine so ungefähre Größe wie eine Sandwehe.

So ist Sebastian Hartmanns Idee bezwingend, in seiner jüngsten Inszenierung als Intendant des Leipziger Centraltheaters Einsteins Relativitätstheorie zum Mantra zu machen.

Alles ist relativ in der Uraufführung von Wim Wenders’ Paris, Texas : Trennungskind Hunter (frech-souverän: Yusuf El Baz) erzählt zu Beginn von einer Reise ins All, die ihn unverändert zurückkommen lässt, während sein Zwillingsbruder auf der Erde ein alter Mann geworden ist. Hartmann spielt mit dieser Idee und stellt dem Knaben mit Maximilian Brauer ein erwachsenes Alter Ego an die Seite.

Alles ist relativ, auch die Unsterblichkeit der Liebe zwischen Hunters Eltern Travis und Jane, für die die Zeit selbst nach ihrer Trennung noch im eigenen, gemeinsamen Tempo verläuft. Deshalb bleibt er (Hagen Oechel) stumm, und sie wirkt seltsam isoliert vom Bühnengeschehen. Denn die Theaterdebütantin Heike Makatsch ist auch im Centraltheater meist auf einer Leinwand zu sehen, in einer irritierenden Mischung aus mädchenhafter Koketterie und apathischer Regungslosigkeit blickt sie in die Kamera. So wird zwar die Distanz zwischen den ehemaligen Liebenden verstärkt, die nur im Rahmen einer Peepshow kommunizieren können. Dennoch wäre bei den vielversprechenden Miniszenen ein wenig mehr von Makatschs Bühnenpräsenz wünschenswert gewesen, auch jenseits der ausgedehnten Gesangseinlagen mit Steve Binetti, die so traumhaft melancholisch die Ödnis der Wüste treffen: "Where does the wasteland start and end…"

Was ihr seht, ist nur ein Traum in einem Traum!

Am Ende erschafft Hartmann eins jener Theaterbilder, die seine Inszenierungen oft zu erdrücken drohen, diesmal jedoch den Abend mit dem absurden Witz eines Douglas Adams pointieren: Das Ensemble taumelt als senile Greisenschar über die Bühne, das Publikum ist gleichsam ins All gefahren, während sich die Zeit auf der Erde weitergedreht hat. Es ist in einen Dornröschenschlaf gefallen, Hartmanns vor jede Aufführung gestellten Poe-Slogan "All that you see or seem, is but a dream within a dream" wörtlich nehmend.

Dabei ist diese Inszenierung nicht typisch für den schon nach zwei Jahren Hartmann-Intendanz als "neue Leipziger Handschrift" gehandelten Stil. Ein Roadmovie, konzentriert auf die Drehbewegung einer Bühne, erzählt über die Pausen, das Anhalten, die Stille: Das hätte man von diesem Regisseur nicht erwartet, der eher als Mann des Brachialen, des Exzesses gilt – bei dessen Eröffnungspremiere Matthäuspassion ein Vorschlaghammer zum Einsatz kam; der postuliert, ein Theater der Zukunft müsse sich für einen gewissen Zeitraum einem ästhetischen Dogma unterwerfen. Hartmann will für die Bühne einen ähnlichen Impuls geben wie Lars von Trier in den Neunzigern für den Film, wobei ironischerweise gerade Martina Eitner-Acheampongs Inszenierung des Dogmafilms Das Fest am Centraltheater eher bieder ist.

Hartmanns Theater macht das Ensemble zum Autor, der mit Körper und Text den Abend zusammensetzt. Das kann grandiosen Schauspielerinnen wie Anita Vulesica Raum geben, wie in Hartmanns komplett improvisierter Inszenierung von O’Neills Eines langen Tages Reise in die Nacht oder ausufern wie in der Publikumsbeschimpfung , wenn einer der Spieler bei einer Aufführung so lange monologisiert, bis er von Zuschauern von der Bühne getragen wird. Hartmanns quält die Zuschauer oft, um sie die Grausamkeit des Stoffes erfahren zu lassen. Nach dieser Wirkungsästhetik lässt sich von positiv gestimmten Kirschgarten -Rezensenten selbst die Langweile angesichts endloser Slapsticknummern rechtfertigen: Sie offenbare trefflich den Ennui von Tschechows heruntergewirtschafteter Gesellschaft.