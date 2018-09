Ach, Sie schreiben auch? Das ist ja reizend. Sie wollen wissen, worauf es ankommt? Ich gebe Ihnen einen Tipp. Ich musste im vergangenen Sommer einen Roman fertig schreiben. Unbedingt. Ich war ständig überfordert, ich fühlte mich so mies wie Papa Hemingway in seiner letzten Phase. In dem Roman ging es um Männer und Frauen und vive l’amour. Ja, worum denn sonst.



Ich dachte, ich schaffe das nicht, vom Himmel regnete es Schreibblockaden, und dann klingelte das Telefon. Eine Frau von einem Magazin sagte, sie würden ein Heft mit lauter Beiträgen von hoch berühmten Schriftstellern machen, Salinger, Joseph Conrad, Fallada, da dürfe ich doch wohl nicht fehlen. Auf das Schnurren der Schmeichelkätzchen falle ich nicht mehr herein. Ich habe ganz andere Sorgen, meine Süße, sagte ich, im Vergleich zu mir war sogar Kafka ein Glückspilz. Dann nannte die Frau die Höhe des Honorars. Das war der Hammer. Ich war zu der Zeit extrem klamm, warum, steht auf einem anderen Blatt. Ich fragte: "Kinderchen, könnt ihr euch das denn überhaupt leisten?" Die Frau sagte: "Darf ich das als Zusage verstehen? Mindestens 6000 Zeichen."

In den folgenden Tagen habe ich sechs Flaschen Bourbon getrunken und wie im Fieber einen der geilsten Texte meines Lebens geschrieben, so geil, dass draußen im Hof die läufigen Hündinnen des gesamten Viertels zusammenströmten und hechelnd an meiner Türschwelle kratzten, es war so eine Mischung aus García Marquez, Lady Chatterley und William S. Burroughs.

Vier Wochen nachdem ich den Text abgeschickt hatte, rief ich bei dem Magazin an, weil ich wissen wollte, wie es meinem Baby geht. Die Frau sagte, ach, Sie sind’s, huch, ’tschuldigung, Ihren Text haben wir total vergessen. An den haben wir gar nicht mehr gedacht. Wir bringen den aber vielleicht irgendwie noch unter. Dann erschien das Heft, der Text stand irgendwo links unten, aber ich bin gar nicht so eitel, wie man denkt. Als das Honorar kam, sah das Honorar völlig anders aus als abgemacht, das war in der Pfanne zusammengeschrumpelt wie ein Schweinesteak aus der Schnellmästerei. Ich rief wieder an. Die Frau sagte, ihre Chefin habe beschlossen, dass dieses Honorar, was sie mir versprochen hätten, viel zu hoch sei, was ich denke, wer ich sei, ich sei wohl größenwahnsinnig, außerdem sei der Text nur 6100 Zeichen lang. Ich alter, verbrauchter, kraftloser Sack hätte sie wohl nicht alle. Mit freundlichen Grüßen, und tschüss.

In der folgenden Nacht habe ich davon geträumt, dass ich dieser Chefin einen angespitzten hölzernen Pfahl ins vom Geiz zerfressene Herz treibe und ihre Füße in flüssigem Quecksilber bade. Wenn ich dem Typ, der meine Dusche repariert hat, hinterher sage, ach, wissen Sie, im Grunde habe ich gar keine Lust, Sie zu bezahlen, ciao, bello, dann bekomme nämlich auch ich ein Fußbad in flüssigem Quecksilber. Dann aber bin ich aufgestanden und hatte eine solche Wut und so viel verletzten Stolz, dass ich in einem einzigen Rutsch den gesamten Rest des Romans ’runtergeschrieben habe, und zwar richtig gut, ich war in Höchstform. Als Letztes habe ich den Roman dieser Frau gewidmet, "Für Frau N., der bezaubernden Muse, die mich dort geküsst hat, wo die Sonne niemals hinscheint".

Ich wette, dass Der alte Mann und das Meer auf die gleiche Weise entstanden ist – du musst den Leidensdruck haben, du musst dein Blut spüren, wie es dir in Brandungswellen von innen gegen die Hirnschale schwappt. Ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in deiner Chefin. Alles andere, Baby, ist Schlappschwanzliteratur.

