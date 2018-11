Köln ist vor allem andern eine Stadt der Frauen, der schönen und starken Frauen, und schon im Mittelalter war dies nicht anders. Die historischen Quellen schwärmen von den auffallend selbstständigen und wohl auch auffallend reizvollen Bürgerinnen der Stadt. Und wer sich selbst ein Bild von ihnen machen will, der muss nur das Wallraf-Richartz-Museum besuchen. Die Säle sind voll von schönen und interessanten Damen. In ihrer Mitte thront elegant die "kölsche Mona Lisa", Stefan Lochners Meisterwerk, die Madonna in der Rosenlaube. Und kaum weniger mitreißend sind die weiblichen Heiligen des famosen Bartholomäus-Meisters aus dem frühen 16. Jahrhundert, die einmal atemlos als "schauspielernde Gesellschaftstiere" beschrieben wurden und als "arme Löwinnen mit unersättlicher Genusssucht".

Viele dieser Gemälde entstanden einst nicht fern von jenem Ort, an dem nun seit gut einem Jahrzehnt das Museum residiert, inmitten des mittelalterlichen Herzens der Stadt. Seit der räumlichen Trennung vom Museum Ludwig fungiert das Wallraf-Richartz-Museum ausschließlich als Galerie für Alte Meister, von der Gotik bis zum Impressionismus, ergänzt durch die allzu ballaststoffreiche Fondation Corboud. Und es hat einen Neubau bekommen, geplant von Oswald Mathias Ungers, gleich hinter dem Rathaus. Wo heute das hektische Gewühl von Window-Shoppern aus aller Welt unweigerlich an die Tumulte der Verdammten auf Stefan Lochners Weltgerichts-Altar denken lässt, einem der größten Schätze des Museums, wohnten und arbeiteten damals all jene Meister, die uns von einer Kölner Malerschule des späten Mittelalters fast ebenso selbstverständlich sprechen lassen wie von der florentinischen Frührenaissance oder vom Antwerpener Barock.

Rund dreihundert Gemälde aus den florierenden Malerwerkstätten des mittelalterlichen Köln werden hier aufbewahrt. Keine andere deutsche Stadt oder Kunstlandschaft hat ein solch splendides, an Umfang und Qualität reiches Erbe hinterlassen, gewährt uns einen solch eindringlichen Einblick in die seelische Gestimmtheit, in die Erscheinung, in die Geschmackskultur und Vorstellungswelten seiner Bürger gegen Ende des Mittelalters, als es ganz offensichtlich auch ohne Humanismus und Reformation eine Lust war zu leben. Jedenfalls im bilderreichen, an schönen Frauen reichen Köln.

Eines der reizvollsten Bilder der Sammlung findet sich allerdings in der – nicht ganz so gewichtigen – Abteilung zur Malerei des 17. und 18. Jahrhunderts, wo natürlich die Holländer und Flamen um Rembrandt und Rubens mit ihren weltberühmten Selbstporträts dominieren. Barockes kam spät ins Museum, so recht erst im 20. Jahrhundert, da man in Köln schon immer neben dem Lyrischen, ja Sentimentalen das Nostalgische pflegte, den verklärenden Blick auf die Vergangenheit. Noch bis weit ins bürgerliche Zeitalter hinein, als das Museum durch Stiftungen, Schenkungen und Nachlässe seiner Bürger gegründet wurde, schauten die Kölner mit verträumten Augen am liebsten auf all die wirklich süßen Madonnen und jene so wunderbar zierlich mit ihren nachtblauen Flügeln flatternden Engel der spätmittelalterlichen Andachtsbilder.

In der Barockabteilung aber zieht heute einer der prominentesten Hintern aus der Kunstgeschichte magnetisch die gewiss nicht nur sentimentalen Blicke an. Er gehört Louise O’Murphy, einer berüchtigten Gespielin des französischen Königs Ludwig XV., und er wurde von François Boucher stilgerecht in Szene gesetzt. In einem Pariser Hinterzimmer entdeckt und dann als "Leckerbissen" an den Hof vermittelt wurde dieser "hübsche Dreckspatz" jedoch von keinem Geringeren als Casanova, der O’Murphys Vorzüge sofort von einem Maler in einem Bild einfangen ließ, "das dem Auge nichts zu wünschen übrig ließ", wie er in seinen Memoiren schreibt.

Ein paar Jahre später ist der Augenmensch Casanova übrigens auch nach Köln gekommen, in die lustige Stadt der Frauen, wo er jedoch rasch, trotz der Karnevalszeit, ins Gefängnis geworfen wurde. Er hatte der sehr reizvollen Ehefrau des Kölner Bürgermeisters nicht widerstehen können.