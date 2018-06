Noch sind die Wisente eingezäunt, die Anfang März ins Wittgensteiner Land gekommen sind. Bald aber schon sollen sie in die Freiheit entlassen werden. In der Nähe von Siegen startet dann ein für Westeuropa einzigartiges Projekt mit offenem Ausgang. Das Ziel ist es, bis zu 25 Wildrinder nicht in einem geschlossenen Gehege zu halten wie etwa ihre Artgenossen, die seit Anfang Mai die Döbritzer Heide in der Nähe von Berlin bevölkern. Die Siegerländer Wisente sollen möglichst frei durch die Wälder streifen.

Populationen von wild lebenden Wisenten gibt es bislang nur in Osteuropa, etwa im Kaukasus, in Polen und Weißrussland. Sie sind ausgewildert worden, nachdem das letzte wild lebende Wisent um 1919 geschossen worden war. Der Forstdirektor Johannes Röhl hat sich vor allem in Polen über die Tiere und ihre Bedürfnisse informiert. Sein Arbeitgeber Richard Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg stellte den Großteil des 4300 Hektar großen Gebiets zur Verfügung.

Dass das Projekt überhaupt realisiert werden konnte, ist letztlich der Finanzkrise zu verdanken. 250.000 Euro aus dem Konjunkturpaket des Bundes flossen ins Wittgensteiner Land. Die Wisente sollen Touristen anlocken und so die regionale Wirtschaft ankurbeln. Mit 75.000 Schaulustigen pro Jahr rechnet der zuständige Landrat.

Vor der Freilassung müssen die Riesen der Wälder nachweisen, dass sie die Bedingungen für eine Wiederansiedlung erfüllen. Der Katalog der Weltnaturschutzunion reicht von der Eignung des Geländes bis zur Akzeptanz in der Bevölkerung, im Kern aber geht es darum, dass die Tiere ihr "Wildsein" nachweisen müssen.

Alle Wisente sind in Gefangenschaft geboren worden und daher an Menschen gewöhnt. Wildrinder dagegen nehmen Reißaus, wenn sie einem Menschen begegnen. "Ihre natürliche Fluchtdistanz liegt bei mindestens 100 Metern", sagt Röhl. Wissenschaftler der Universität Siegen wollen in gewissen Abständen das Verhalten der Wisente überprüfen. "Wir werden eine Spaziergängergruppe in einem Abstand von zunächst 50 Metern zu den Tieren durch den Wald laufen lassen und beobachten, wie sich die Wisente verhalten", sagt die Verhaltensbiologin Klaudia Witte. Nach und nach soll der Abstand der Menschengruppe zu den Wisenten erhöht werden.

Witte ist davon überzeugt, dass die Tiere ihre natürliche Scheu vor Menschen schnell wieder erlernen. Das zeigten schon Beispiele anderer Rinder. "Wenn etwa eine Hausrinderherde ihrem Besitzer ausbüxt, ändert sie nach wenigen Tagen ihr Verhalten und zeigt Fluchtverhalten vor dem Menschen", sagt Witte.

Im angrenzenden Hochsauerlandkreis sorgt nicht zuletzt der Respekt einflößende Körperbau der bis zu einer Tonne schweren Tiere für Skepsis. Einige Land- und Forstwirte wollen sie von ihrem Grund und Boden fernhalten. "Große Tiere schüren immer Ängste", sagt Peter Finck vom Bundesamt für Naturschutz. Die Behörde unterstützt das mit einem Gesamtvolumen von etwa 1,5 Millionen Euro ausgestattete Projekt mit erheblichen finanziellen Mitteln. Zwischen 100.000 und 200.000 Euro verschlingt allein die Induktionsschleife, die über 20 Kilometer im Boden verlegt werden soll. Sie ist ein unsichtbarer elektronischer Zaun, der die Herde davon abhalten soll, in den Landkreis einzuwandern.