Manchmal ist es in der Politik schlauer, nicht in Erscheinung zu treten. Roland Wöller, Kultusminister im Bildungs-Musterland Sachsen, Dienstherr über 30.000 Lehrer und Verwalter des größten Einzeletats im Landeshaushalt, beherrscht die Kunst des Fernbleibens mit Raffinesse. Als am Dienstag vergangener Woche nach langem, hartem Kampf zwischen Regierung und Gewerkschaften der Teilzeit-Zwang für Lehrer abgeschafft ist, überlässt der Ressortchef dem Finanzminister die Pflicht, das jähe Ende der Verhandlungen zu verkünden.

Das Fehlen des Kultusministers irritiert die Journalisten, es dürfte aber kein Zufall sein: In heikler Mission geht Wöller gern auf Tauchstation. Und was hätte er auch sagen sollen? Er selbst hatte die Zwangsteilzeit für seine knapp 14.000 Mittelschul- und Gymnasiallehrer nie forciert, vielleicht nicht einmal gewollt. Dennoch hatte er sich loyal in die Kabinettsdisziplin einbinden lassen und den Tarifpoker nach außen mitgespielt – und am Ende sein Ziel erreicht.

"Erleichtert" gab sich Wöller an jenem Dienstag auf Nachfrage am Telefon. "Dankbar" sei er Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU), der ein Machtwort gesprochen hatte. Mit dem "guten Ergebnis" herrsche Klarheit in den Lehrerzimmern. Tatsächlich sind Tausende anfechtbare Änderungskündigungen abgewendet, die den Schulbetrieb über Monate behindert hätten. Zwar ist der strikte Sparkurs der Regierung auf die Probe gestellt – zum Leidwesen einiger Parteifreunde. Wie Wöller die 100 Millionen Euro Mehrkosten aus seinem Etat aufbringen will, bleibt vorerst sein Geheimnis. Doch das geschickte Lavieren offenbart auch den Stil des ehrgeizigen wie vorsichtigen Strategen: Der Ressortchef eckt nicht gern öffentlich an, lieber spinnt er im Hintergrund die Fäden für die eigene Sache.

Wer ist dieser Minister, der Verantwortung trägt für das Megathema Bildung, für 300.000 Schüler, ihre Eltern und Lehrer? Überaus klug sei er, schwärmen Parteifreunde, ein guter Redner, ein Analytiker, der über den Tag hinaus denke. Einer der besten Köpfe, die Sachsens CDU zu bieten habe. "Es gibt kaum einen Bildungsminister von diesem Format in Deutschland", sagt sein Freund, CDU-Generalsekretär Michael Kretschmer. Vorbei die Zeiten, als man Wöller als "Professor Bübchen" verspottete.

Roland Wöller Im Juni 2008 wurde er von Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) zum Kultusminister berufen. Zuvor war Wöller knapp neun Monate Umwelt- und Agrarminister. Wöller, geboren am 19. Juli 1970 in Duisburg, machte eine Lehre bei der Dresdner Bank, studierte Betriebs- und Volkswirtschaftslehre und promovierte 2002. Seit 2006 ist er Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, die Tätigkeit ruht. Von 1995 bis 1999 war Wöller JU-Landeschef und Mitarbeiter eines Landtagsabgeordneten, 1999 leitete er das Büro von Kultusminister Rößler. Seit 1999 war er Chef der CDU im Weißeritzkreis, nun führt er die Partei im neuen Landkreis Sächsische Schweiz/Osterzgebirge.



Doch klar ist auch: Er will noch mehr. "Kultusminister ist nicht sein Lebensziel", sagt ein Parteifreund. Im Juli wird Wöller gerade mal 40. "Der will noch was werden", vermutet ein anderer. Natürlich würde Wöller das nie zugeben, er lässt sich nicht in die Karten gucken. Doch mancher im Dresdner Polit-Biotop kann sich den Minister als kommenden Kronprinzen für die Staatskanzlei vorstellen, oder eher noch auf der Berliner Bühne. Immerhin ist Wöller ein ausgezeichneter Netzwerker, der seit seiner Zeit als Landeschef der Jungen Union Mitte der neunziger Jahre beste Kontakte in der Union pflegt. Er hat einen Stab Vertrauter in sein Ministerium geholt, ist gut verdrahtet in der Landtagsfraktion und unterhält persönliche Bande nach Berlin, etwa zu CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe. Wenn man Wöller trifft, hat er stets Zeit für einen kurzen Handschlag. "Wie geht’s zu Hause?", fragt er. Wöller ist freundlich, korrekt, einnehmend. Will man aber wissen, was ihn wirklich bewegt, bleibt er im Ungefähren, unverbindlich, distanziert. Kein falsches Wort. Selbst zwei Jahre nach seinem Amtsantritt muss man rätseln, wofür Wöller steht. Es fehlt an Profil und Projekten, an einer Handschrift.

Das war noch anders, als sich der junge Landtagsabgeordnete im Herbst 2004 einen Namen machte. Die CDU unter Milbradt war bei der Landtagswahl um fast 16 Prozentpunkte eingebrochen, ein paar junge Rebellen erhoben ihre Stimme für eine Neuausrichtung der sächsischen Union. Von dem Westdeutschen Wöller stammt aus dieser Zeit der Spruch, dass man den Freistaat eben nicht führen könne wie ein Statistisches Landesamt. Der Satz zielte voll auf Milbradt und traf den Nerv der Partei. Seiner Karriere hat die kalkulierte Provokation keinen Abbruch getan. Wöller – der damals ausgerechnet die Professur von Milbradts Ehefrau Angelika Meeth-Milbradt an der Dresdner Hochschule für Technik und Wirtschaft vertrat – sollte bald seinen politischen Aufstieg beginnen. Im September 2007 band ihn Milbradt als Umweltminister ein, im Juni 2008 machte ihn Tillich zum Kultusminister. Seither gehört es zu Wöllers Credo, die sächsische Bildungslandschaft als Erfolgsmodell zu loben; für Ruhe, Stabilität und das Leistungsprinzip im Schulsystem zu sorgen. Dafür wickelt er – im Sinne vieler Parteifreunde – die Vorzeigeprojekte des alten Koalitionspartners SPD ab. Die Gemeinschaftsschul-Modelle laufen aus, die Hürden für den Zugang zum Gymnasium werden wieder erhöht, das beitragsfreie Kita-Jahr steht zur Disposition. Die Kürzung könnte helfen, die Teilzeitlösung der Lehrer zu finanzieren, doch die Sozialdemokraten sind empört. "Wöller ist ein Minister, der keine Ideen hat, aber SPD-Ideen wieder einstampft", wirft ihm SPD-Chef Martin Dulig vor.