Er war ein Zufallskandidat. Als er in einem Alter, in dem andere sich ins Privatleben zurückziehen, in das höchste Amt gewählt wurde, ging es den Würdenträgern seiner Heimat darum, ihre eigene Macht zu stärken. Eine lange Amtszeit war nicht zu erwarten, und lokalpolitisch war er ein unbeschriebenes Blatt. Zudem hatte er eine körperliche Behinderung, auch wenn er selbst keine Gelegenheit ausließ, seine angebliche Schwäche herunterzuspielen. Um zu beweisen, dass er alle Sinne beisammen hatte, riss er sich bei einem Festmahl vor der Wahl ein Barthaar aus, legte es an den Tellerrand, um sich dann lauthals über das Haar in der Suppe zu beschweren. Wenn seine Wähler seine Persönlichkeit verkannten, lag das womöglich daran, dass er nie aus dem Familienverband herausgeragt war. Bis ins Alter stand er im Schatten der langlebigen Vätergeneration, er arbeitete eng mit seinem Bruder zusammen, vertrat dabei die Interessen der Familie und zunehmend auch des Staates im Ausland. Fast sein ganzes Leben hatte er auf Reisen verbracht und dabei als Gesandter seines Landes Verdienste erworben sowie profunde Kenntnisse auswärtiger Gegebenheiten und außergewöhnliches diplomatisches Geschick. Der große Mann mit dem blonden Bart und den blauen Augen war nicht nur äußerlich ein typischer Vertreter seiner Heimat, sondern auch in seinem Wesen – "schlau, schweigsamer Verstellung Meister, den rechten Augenblick abwartend" – stellte er die eigene Person stets hinter die Interessen der Gemeinschaft zurück.

Kaum im Amt, begann er ein Reformwerk, das besonders im Rechts- und Geldwesen jahrhundertelang Bestand hatte. Ordnung im Innern herstellen, das Staatswesen ausbauen und nach außen sichern – das beschäftigte den Greis über ein Jahrzehnt. Mit so viel Erfolg, dass es eigentlich nur eine Adresse gab, an die die Bundesgenossen eines politischen Vorhabens sich mit der Bitte um logistischen Beistand wenden konnten. Da schlug seine Stunde. Kühl kalkulierend, verfasste er einen Vertrag, mit dem er ein unternehmerisches Wagnis einging, das den Ruin bedeuten, aber auch ungeheures Prestige einbringen konnte. Als die Gegenseite den Vertrag nicht einhalten konnte, nutzte er ihre Zwangslage und spannte sie ein, Hoheitsrechte in seinem Interessengebiet gewaltsam zu erneuern. Er selbst stellte sich kühn an die Spitze des Unternehmens und ließ seinen Sohn als Statthalter in der Heimat zurück, die er nie wiedersehen sollte. Drei Jahre dauerte das Abenteuer, in dem die unterschiedlichsten Interessen am Werk waren und die Akteure immer wieder die Übersicht verloren, während er "mit den Augen des Geistes selbst das zu erkennen vermochte, was die meisten Sehenden nicht einmal erahnten". Als Realist unter Idealisten bewirkte er den Sturz der Macht, der seine Heimat einst untertan war. Die Kaiserkrone lehnte er ab, entsprach sie doch nicht "dem aus Heldentum und Händlergeist wunderbar gemischten Genius" seiner Vaterstadt. Wer war’s?

Lösung aus Nr. 20:

Lauren Bacall kam als Betty Joan Perske am 16. September 1924 in New York zur Welt. 1944 lernte sie den 25 Jahre älteren Humphrey Bogart bei den Dreharbeiten zu "To Have and Have Not" unter der Regie von Howard Hawks kennen. Die erste Hauptrolle des Ex-Fotomodels war der Beginn des Kino-Traumpaares Bogart & Bacall. Am 21. Mai 1945 heirateten die beiden. 1949 und 1952 kamen ihre Kinder Stephen Humphrey und Leslie Howard zur Welt. Nach Bogarts Krebstod 1957 wirkte Bacall noch jahrzehntelang in Filmen mit und trat am Broadway auf. 1961 bis 1969 war sie mit dem Schauspieler Jason Robards verheiratet. 2009 erhielt sie den Ehren-Oscar für ihr Lebenswerk