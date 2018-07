Familie Schütterbach macht in Wagadonien Urlaub.

"Erst mal Geld wechseln", sagt Mama Schütterbach. "Erst mal den Wechselkurs herausfinden", erwidert Papa Schütterbach, "aber wie?"

Die kleine Paola hat eine Idee: "Da ist ein Laden, der sowohl Wagadonische Lire als auch Euro nimmt. Wir schauen uns einfach einen Preis in beiden Währungen an und rechnen den Wechselkurs damit aus." Sagt’s und rennt los. Als sie zurückkommt, scheint sie weniger enthusiastisch: "Der Porzellanteller da kostet komisches-Zeichen EUR oder anderes-komisches-Zeichen WGL. Aber was heißen die Zeichen?"

Mama Schütterbach erklärt: "Die Wagadonier verwenden andere Zeichen für die zehn Ziffern als wir. Aber was welches Zeichen ist, weiß ich auch nicht." – "Vielleicht sollten wir…", sagt Papa Schütterbach, aber Paola ist schon wieder zu dem Laden gerannt. Als sie zurückkommt, hat sie auf einem Zettel Folgendes notiert:

b EUR = a WGL; a EUR = cd WGL; e EUR = fe WGL; fg EUR = eh WGL

"Ich habe der Einfachheit halber Buchstaben für die verschiedenen Zeichen geschrieben. Und den Wechselkurs weiß ich jetzt auch." Sie auch?

Lösung aus Nr. 20:

Anne liest zuerst Wissen, dann Reisen, dann Kultur, dann Politik und als Letztes Wirtschaft. Tim liest in der Reihenfolge Politik, Reisen, Kultur, Wissen und Wirtschaft. Sascha liest Wirtschaft, Wissen, Kultur, Reisen, Politik. Und Lisa liest Kultur, Wirtschaft, Reisen, Politik und Wissen