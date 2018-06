Man muss sich nur Filme wie Flashdance , Fame oder Lady in Red anschauen, um zu sehen, dass die Idee von der begehrenswerten Frau einmal anders ausgesehen hat: wild gelockte brünette Haare, die ein Stirnband verzweifelt zu bändigen versuchte. Locken, die umso verführerischer wirkten, je kleiner und federnder sie waren. Frauen verbrachten Stunden beim Friseur mit unzähligen Lockenwicklern um den Kopf drapiert, um in ihren schlaffen Schopf wenigstens etwas Lockigkeit hineinzubrennen. Die Dauerwelle, früher ein Renner im Frisiersalon, ist heute eine Randerscheinung. Man kann sie als den einzigen Achtziger-Jahre-Trend bezeichnen, der definitiv kein Comeback erlebt hat. Der Lockenwickler jedoch hat einen würdigen Nachfolger: das Glätteisen. So wie Frauen früher alle Mühe damit hatten, "Spannkraft" ins Haar zu bringen, bügeln sie sich nun den Schopf, um glatte Haare zu haben wie Kleopatra.

Heidi Klum trägt eine Frisur wie aus Papier ausgeschnitten, Lady Gaga tanzt in ihrem neuen Video mit Haaren wie Spaghetti, und Gwyneth Paltrow, die von Natur aus dunkle, gelockte Haare hat, sieht aus, als hätte sie einen Eimer Wasser über den Kopf bekommen.

War einstmals Lockenschaum eines der beliebtesten Haarkosmetikmittel, setzen die Hersteller nun auf chemische Glätter. Was der Frau das Glätteisen, ist dem Mann das Wet-Gel. Der Verteidigungsminister macht es vor, mit einer Gelfrisur, bei der kein Sturm ein Härchen verrücken könnte.

Die Zeit der wilden Jungs und Mädels ist vorbei. Heute wollen selbst Rockstars nicht mehr aussehen wie Rockstars, sondern wie durchmodellierte Wesen, bei denen jede Strähne in Position ist, so wie sie selbst in Position sind. Menschen, die jede Körperstelle rasieren und epilieren, haben jede Lust am Wildwuchs verloren. Einst wollte man betonen, wie unbändig und frei man sei. Heute versuchen wir, betont gebändigt zu wirken. Wollen junge Menschen den Eindruck erwecken, alles bis in die Haarspitzen unter Kontrolle zu haben, weil sie sich in einer Welt bewegen, die ihnen außer Rand und Band erscheint?

Vielleicht brauchen wir jemanden, der sich von hinten anschleicht und in einem unbemerkten Augenblick alles mal kräftig durchwuschelt. Nur um zu zeigen, dass ein bisschen Kontrollverlust wirklich hübsch ist.