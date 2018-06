Verspätungen bei der Bahn sind ja nichts Ungewöhnliches. Aber diese hat Julia Wuttke auf ihrer Heimreise aus den Ferien sehr geärgert. Schon beim Einstieg in Köln war der ICE eine halbe Stunde im Verzug, unterwegs verlor er weitere 30 Minuten. Als Wuttke in Berlin am Gleis eintraf, hatte ihr Zug laut den Bahnhofsuhren eine Stunde und zwei Minuten Verspätung. Der Mitarbeiter am Servicepoint war anderer Meinung. 59 Minuten Verspätung. Wuttke beschwerte sich schriftlich bei der Deutschen Bahn und erhielt dieselbe Antwort. 59 Minuten. "Ich verstand das nicht. Ich war mir sicher, dass meine Zeitangabe stimmt."

Eine Minute mehr oder weniger kann für die Kunden einen großen Unterschied machen: Seit einem Jahr gilt in Deutschland ein neues Fahrgastrecht, das die Ansprüche der Kunden stärken soll. Wenn sie den Zielbahnhof eine Stunde zu spät erreichen, erhalten sie ein Viertel des Fahrpreises zurück. Bei zwei Stunden Verzögerung ist es die Hälfte. Die neuen Regelungen bedeuteten eine deutliche Verbesserung für die Fahrgäste, heißt es bei der Bahn.

Julia Wuttke etwa hätten 22 Euro zugestanden. "Ich fühlte mich um mein Recht betrogen." Sie begann im Internet zu recherchieren und stieß auf ähnliche Fälle. Auf Kurt Hönisch, der seine Entschädigungsmarke auch um die eine entscheidende Minute verfehlte. Auf einen Bahnkunden, dem auf Anfrage eine Verspätung von 59 Minuten und 37 Sekunden bescheinigt wurde. Sie fragte im Bekanntenkreis herum: Kaum einer, der häufig Bahn fährt und nicht irgendwann das 59-Minuten-Phänomen erlebt hat. Wuttke drängte sich der Verdacht auf, dass die Bahn ihre Verspätung absichtlich klein rechnet – um nicht zahlen zu müssen. Sie wandte sich an den Deutschen Bundestag.

Auch Edgar Isermann, dem Leiter der neu geschaffenen Schlichtungsstelle für den öffentlichen Verkehr (SOEP), ist das 59-Minuten-Phänomen bekannt. Der SOEP liegen einige solcher Beschwerden vor. "Das ist natürlich die Spitze des Eisbergs. Die meisten Fälle dringen gar nicht bis zu uns vor."

Von Anfang an waren Verbraucherschützer skeptisch, wie viel die neue Regelung den Kunden wirklich nützt. Otmar Lell von der Verbraucherzentrale etwa sagt, er habe schon während des Gesetzgebungsverfahrens befürchtet, dass die Schwachstelle des neuen Fahrgastrechts in der Stundenmarke liegen könnte. Wenn zum Beispiel ein Fahrgast statt seines verspäteten ICEs den Zug eine Stunde später nimmt und dieser zufällig eine Minute vorher am Bahnhof ankommt, ist der Anspruch auf Entschädigung verwirkt. Problematisch sei auch die mangelnde Information: Wie die Bahn die Verspätung ermittelt, legt sie dem Kunden nicht dar. Sie nennt keine Zeiten, wann ein Zug laut ihrer Messung abgefahren und eingetroffen ist. So kann der Fahrgast nicht nachvollziehen, warum er sich beim Blick auf die Uhr geirrt haben soll.

Aufgegriffen hat die Debatte um das 59-Minuten-Phänomen inzwischen auch der Bundestag. Er wandte sich mit der Bitte um Auskunft an die Bahn. Man wollte wissen, wie viele Züge mit 57, 58 oder 59 Minuten Verspätung ankommen – und wie viele 60, 61 oder 62 Minuten zu spät sind.

Beantwortet wurde die Frage nicht. Die Bahn ließ laut den Unterlagen lediglich mitteilen, es sei nicht möglich, Detailfragen zur Pünktlichkeit ihrer Züge zu beantworten. Auch der neulich erschienene Geschäftsbericht der Bahn enthält keinerlei Angaben zu diesen Fällen.