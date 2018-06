Wenn nun schon keine berufstätige Frau aus Hannover mit sieben Kindern als Nachfolgerin von Horst Köhler ins Schloss Bellevue einzieht, dann wenigstens eine berufstätige Frau aus Hannover mit zwei Kindern: Bettina Wulff. Es ist davon auszugehen, dass Christian Wulff seine Rolle an ihrer Seite ebenso zurückhaltend ausfüllen wird wie Joachim Sauer seine an der Seite von Angela Merkel, da er sich nicht, wie er früh einräumte, zum Alphatier eignet.



Bettina Wulff ist im Jahr 1974 geboren. In den frühen neunziger Jahren, als die Gattinnen von Bundespräsidenten noch Stiftungen für unaussprechliche Knochenkrankheiten gründeten, ließ sie sich in einem Tätowierungsstudio ein sogenanntes Tribal-Symbol auf den rechten Oberarm stechen. Sie war alleinerziehende Mutter eines kleinen Sohnes, bevor sie Christian Wulff kennenlernte, mit dem sie nun noch einen Sohn hat, der inzwischen zwei Jahre alt ist.

Klicken Sie auf das Bild, um weitere Artikel der Serie "Gesellschaftskritik" zu lesen. © Frazer Harrison/Getty Images

Es heißt, dass Bettina Wulff, die Medienmanagement studiert hat, trotz ihrer Kinder und ihrer Arbeit (inzwischen in der Presseabteilung der Drogeriekette Rossmann) noch immer genug Zeit hat, für ihren Mann Jeans zu kaufen. Hellsichtig erkannte sie, dass er als einer der wenigen Bundesbürger nach dem Kauf einer Barbour-Jacke weniger konservativ aussehen würde als davor.

Doch wir von der Gesellschaftskritik wollen an dieser Stelle nicht zu viel über den Mann an ihrer Seite sprechen, nur das sei noch gesagt: Dass er diese Frau ausgewählt hat, gehört zu seinen besten Personalentscheidungen. Wenn Bettina Wulff nach der Wahl am 30. Juni mit ins Schloss Bellevue einzieht, dann hätte Deutschland eine 36-jährige First Lady, deren Foto sich die deutschen Bundeswehrsoldaten sehr gerne in ihre Amtsstuben hängen würden. Auch von unserer Seite: keinerlei Einwände.

Für Bettina Wulff würde sich der zweite große Traum erfüllen. Der erste war, wie niedersächsische Medien übereinstimmend berichten, der Wunsch, einmal einer Giraffe in die Augen sehen zu können. Diesen Wunsch erfüllte ihr der Serengeti-Tierpark in Hodenhagen, wo sie das dritte Kind der Giraffeneltern Adelheid und Werner auf den Namen "Bettina" taufen durfte. Die Giraffe war bei ihrer Geburt 180 Zentimeter groß. Wer bereits solch Großes vollbracht hat, der muss wirklich keine Angst vor Alphatieren haben.