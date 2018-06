Er ist der Therapeut der katholischen Kirche – auch wenn ihm selbst diese Formulierung zu wichtigtuerisch klingt. Tatsächlich hat Bernd Deininger, geboren 1946 in Erlangen, während der letzten 30 Jahre so intensiv katholische Geistliche psychotherapeutisch betreut wie kein anderer Analytiker in Deutschland. Der studierte Mediziner und Theologe ist seit 1993 Supervisor des katholischen Therapiezentrums für Priester und Ordensleute am Recollectio-Haus in Münsterschwarzach. Seit 1996 gehört er dort als einziger Protestant zum wissenschaftlichen Beirat. Deininger leitet den Fachbereich Psychosomatik am Martha-Maria-Krankenhaus in Nürnberg, wo er Patienten mit besonders schweren psychischen Symptomen behandelt. Etwa die Hälfte seiner Langzeitanalysepatienten kommt aus kirchlichen Berufen.