ZEIT: Herr Präsident, überall in Europa versuchen die Regierungen, ihre Budgets in den Griff zu bekommen. Ist das die richtige Strategie, um aus der Krise zu kommen?

Robert Zoellick: Da wird viel geredet, gehandelt wird bislang noch wenig. Selbstverständlich müssen die Ausgaben gedrosselt werden.

ZEIT: Was aber, wenn alle zugleich sparen: Riskieren wie da nicht die Erholung der ganzen Region?

Zoellick: Wichtig ist, die richtige Richtung einzuschlagen . Ist das geschafft, hat man meist auch 80 Prozent des Weges hinter sich. Zu viel Beschäftigung mit den Terminkalendern, zu viel Konzentration auf das fine tuning – das würde nur alte Fehler wiederholen, die den Keynesianismus in den vergangenen Jahrzehnten in Verruf gebracht hatten. Vor allem die südeuropäischen Länder sollten ein großes Interesse daran haben, ihre Schulden in den Griff zu bekommen.

ZEIT: Reicht Sparen denn schon?

Zoellick: Nein. Neben diesen kurzfristigen Maßnahmen braucht man eine Mischung von Maßnahmen, die den Märkten signalisiert: Wir kümmern uns auch um die langfristigen Probleme. Einerseits um das Wachstum und andererseits um so etwas wie die Finanzierung der Renten. Dass Nicolas Sarkozy nun das Rentenalter hochsetzen will , ist ein wichtiges Signal für die Märkte.

ZEIT: Sie sprechen von Signalen an die Märkte, aber die sind in ihrem Urteil sehr flatterhaft. Das ehrgeizige Programm, mit dem die Spanier ihre Neuverschuldung reduzieren wollen , gefiel den Märkten überhaupt nicht. Kaum hatte das Parlament zugestimmt, senkte eine Rating-Agentur die Kreditwürdigkeit . Sie argumentierte, dass Sparen das Wachstum abwürgt.

Zoellick: Ich mag mich nach der Erfahrung der vergangenen Jahre nicht mehr komplett auf das Urteil solcher Agenturen verlassen. Es ist ein wichtiges Signal, dass Spanien und Portugal ihre Haushalte konsolidieren wollen. Die Märkte bewerten allerdings auch, ob die Länder das glaubhaft schaffen können. Deswegen braucht Spanien, braucht ganz Europa eine Wachstumsstrategie .

ZEIT: Und die wäre?

Zoellick: Ich würde mich auf Reformen konzentrieren, die nicht zwingend viel Geld kosten. Regierungen müssen Bürokratie abbauen, Märkte öffnen und Unternehmern neue Chancen bieten. Wenn Sie wie ich viel durch die Welt reisen, erleben Sie äußerst unterschiedliche Reaktionen auf die Krise. Europas Regierungen habe ich in der Euro-Depression erlebt: Sie reden über die schlechten Wirtschaftszahlen, über Regulierung und Aufsicht. Darüber, wie man die Märkte kontrollieren kann. Asien reagierte anders. Dort sagt man: Wir wissen, dass schwierige Zeiten auf uns zukommen. Wir wollen unseren Dienstleistungssektor liberalisieren, damit Jobs entstehen.

ZEIT: Ist das nicht altmodisch? Müssten wir heute nicht tatsächlich über die Krise des Marktes und über Reregulierung reden? Den Lehren der Neoliberalen wird hier wenig geglaubt.

Zoellick: Meine Rolle ist es nicht, der aktuellen politischen Korrektheit nachzulaufen! Ich gebe weiter, was ich rund um die Welt lerne und welche Lehren sich daraus ziehen lassen. Natürlich müssen wir neu über Regeln für die Finanzmärkte reden. Aber wir brauchen keine Regulierungsbewegung, die gleich noch andere Sektoren mit erwürgt. Lassen Sie mich das an einem politischen Beispiel erklären: Die Staaten in Europa werden sparen müssen. Wäre es da nicht gut, wenn sie gleichzeitig bürokratische Hürden für die Wirtschaft abbauten, damit mehr Jobs entstehen?