Moskau, bitte, bitte kommen! Ein kleines Land fleht russische Truppen herbei. Das hat es, in dieser Dramatik, noch nie gegeben. Hunderte Tote, über 200.000 Flüchtlinge, eine hilflose Regierung und zunehmend nervöse Nachbarländer – so lautet die vorläufige Bilanz der Massaker und Plünderungen in Kirgisistan. Nach den tagelangen Gewaltexzessen im Süden des Landes droht nun ein Aufflammen im Norden. Noch am Samstag hatte Präsidentin Rosa Otunbajewa ihren Amtskollegen Dmitrij Medwedjew um militärische Hilfe gebeten. Russland entsandte Fallschirmjäger – doch nicht zur Eindämmung der Gewalt, sondern vorerst nur zum Schutz eines russischen Militärstützpunkts. Seitdem windet und krümmt man sich in Moskau. Als Friedensmacht auftreten? Wie geht das?

An der Grenze zwischen Kirgisistan und Usbekistan bahnte sich unterdessen eine humanitäre Katastrophe an: Anfang der Woche saßen Zehntausende Flüchtlinge ohne Nahrung, Wasser und medizinische Versorgung fest, weil das Nachbarland Usbekistan, völlig überfordert, die Übergänge geschlossen hatte. Aus den Städten Osch und Dschalalabad berichteten Augenzeugen, darunter Mitarbeiter von Human Rights Watch, von offenbar gezielt provozierten Pogromen gegen die usbekische Minderheit: verkohlte Leichen in angezündeten Häusern, regelrechte Hinrichtungen durch maskierte Bewaffnete, Vergewaltigungen, Plünderungen. Verschont wurden allein Häuser und Autos, die mit dem Wort "kirgisisch" markiert waren. Man kann die Hintergründe des Konflikts aufzählen, aber die Wucht der Gewalt erklären sie noch nicht: alter Streit um Wasser und Landrechte, Ressentiments der ärmeren kirgisischen Mehrheit gegen die wohlhabendere usbekische Minderheit, ein fragiler Staat, eine Dauerfehde zwischen mächtigen Klans im Süden und im Norden sowie eine aktuelle politische Krise.

Im April war der zunehmend autoritäre und korrupte Präsident Kurmanbek Bakijew nach einem blutigen Aufstand in der Hauptstadt Bischkek gestürzt worden , eine schwache Interimsregierung unter der Reformerin Rosa Otunbajewa ist seither an der Macht. Doch von Macht kann man spätestens seit vergangener Woche nicht mehr sprechen. Ein für Ende Juni geplantes Referendum, mit dem diese Regierung demokratische Legitimität gewinnen wollte, ist fürs Erste undurchführbar. Dass Bakijew, der in Weißrussland im Exil sitzt, dieses Blutbad mitangezettelt hat, gilt als höchstwahrscheinlich. Die usbekische Minderheit, lange um politische Neutralität bemüht, hatte sich im April schnell auf die Seite der Übergangsregierung gestellt. Das könnte ihr nun zum Verhängnis geworden sein. Die Mordstädte Osch und Dschalalabad sind Hochburgen von Bakijews Anhängern – und die jüngsten Pogrome wohl auch eine Aktion der Rache.

Schon beschränkt sich die Ethnisierung des Konflikts nicht mehr auf den Süden. "Welcher Nationalität gehörst du an?" – diese drohende Frage müssen sich inzwischen auch Passanten in der Hauptstadt Bischkek gefallen lassen, deren Aussehen Zweifel an einer "reinen" kirgisischen Herkunft aufkommen lässt. Und wie einst im Bosnienkrieg, als Belgrader Familienväter am Wochenende zum Scharfschießen in Richtung Sarajewo fuhren, gibt es auch in Bischkek viele Kirgisen, die nun mit der Kalaschnikow in der Hand gegen "die Usbeken" ins Feld ziehen wollen.

"Dass Kirgisistan am Rand des Kollaps stand", sagt Andrea Schmitz, Zentralasien-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, "war auch vor dem Sturz Bakijews schon zu sehen." Aber erstens, so Schmitz, könne das internationale Krisenmanagement eben nicht jeden potenziellen Brandherd im Auge behalten. Zweitens pflege man in Washington und Brüssel eine "selektive Blindheit" gegenüber dem Autoritarismus zentralasiatischer Machthaber, weil die Region zur logistischen Drehscheibe für den Krieg in Afghanistan geworden ist. "Doch selbst ohne diesen Zielkonflikt", sagt Schmitz, "bleibt die Frage: Was hätte man tun können?"

Nun bleibt die Frage: Was kann man jetzt tun? Eine internationale Truppe mit UN-Mandat entsenden, lautet die Forderung von Human Rights Watch.

Oder wenigstens einen internationalen Truppenverband mit dem Segen einer regionalen Staatenorganisation. Auf den ersten Blick bietet sich eine Führungsmacht von selbst an. Russland könnte erstmals beweisen, dass es in seiner Nachbarschaft als Ordnungs- und Friedenskraft aufzutreten vermag, nicht als aggressives Ex-Imperium wie zuletzt im Georgienkrieg.

Doch die Katastrophe in Kirgisistan hat vorerst nur demonstriert, wie sehr es an einem tragfähigen System für Sicherheit und Stabilität in Zentralasien fehlt. Die Shanghai-Organisation (SCO), die just zum Beginn der Pogrome in Osch im benachbarten Usbekistan tagte, erwies sich im Beisein von Chinas Präsident Hu Jintao und Russlands Präsident Dmitrij Medwedjew als Plauderstube für Sicherheitspolitiker.