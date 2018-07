Seit Langem bin ich nicht mehr in einer Grundschulklasse gewesen. Das letzte Mal muss zehn Jahre her sein, mein Sohn war damals in der Grundschule. Zu dieser Zeit war der Unterricht noch ungefähr so, wie ich es kannte. Eine Lehrerin unterrichtete, die Schüler hörten mehr oder weniger zu.



Nun werde ich Lesepate, das heißt, ich helfe beim Lesenlernen, wegen dieser Tätigkeit durfte ich zwei ganz normalen Schulstunden beiwohnen. Es hatte mit Schule, wie ich sie kannte, etwa so viel zu tun wie Altgriechisch mit Volleyball. Es wurden drei Klassenstufen, vier, fünf und sechs, gemeinsam unterrichtet, von zwei Lehrern, Mann und Frau. Zu der Klasse gehörten auch Kinder, die früher auf die Sonderschule gekommen wären, aber die Sonderschule ist in Berlin abgeschafft. Sonderschüler werden jetzt anders genannt, ein langer, komplizierter Name. "Diese Kinder bekommen pro Woche eine Stunde extra", sagte die Lehrerin. "Das ist aber wenig", sagte ich. "Finde ich auch", antwortete die Lehrerin.

Die Schule war wohl durchschnittlich, kein Problemfall, fast alle konnten perfekt Deutsch. Zu Beginn hielt ein Fünftklässler ein längeres Referat über das alte Rom, das Niveau kam mir recht hoch vor. Er sprach frei. Ich habe erst in der Endphase des Gymnasiums Referate gehalten, ich brauchte Jahre, um mein Lampenfieber halbwegs in den Griff zu bekommen. Die kommende Generation wird dieses Problem nicht mehr haben, das steht fest. Sie lernen früh, sich zu präsentieren. Danach kritisierten und lobten drei Mitschüler das Referat, ebenfalls sehr professionell, wie die Jury einer Castingshow. "Ich finde es gut, Johannes, dass du nicht ablesen musstest und so spontan auf Fragen reagierst!"

Danach arbeiteten die Schüler in Gruppen, oder alleine, für verschiedene Fächer, falls man das noch so nennt. Die Lehrer gingen umher, wenn ein Kind zu laut wurde, setzten sie sich neben es und sprachen leise auf es ein. Trotzdem war der Lärmpegel so, dass ich mich nicht hätte konzentrieren können. Die Lehrer waren eher Moderatoren oder Coaches. Hin und wieder holten sie sich Kaffee, im Klassenzimmer stand eine Kaffeemaschine. Kinder standen manchmal auf, gingen ins Nebenzimmer, um sich mit Kindern aus anderen Klassen zu treffen, einige kauten Kaugummi, einer aß, daran schien niemand etwas zu finden.

Manches fand ich gut, anderes nicht. Disziplin, Konzentration und Selbstbeherrschung spielten, verglichen mit früher, keine große Rolle. Ich bin mir allerdings ziemlich sicher, dass man so etwas im Leben gut brauchen kann. Gelernt wurde trotzdem etwas. Mir fiel auf, dass diese Klasse hier, vom Lärmpegel abgesehen, an die Zwergschulen erinnerte, die es früher gab und die, wie es damals hieß, angeblich sehr schlecht waren. Nun, in zwanzig Jahren geht es vielleicht wieder in die andere Richtung. Sie nennen es Fortschritt, ich nenne es Mode. Man steckt eine Menge Geld in Systemveränderungen, während viele Schulhäuser verfallen und die Klassen nicht kleiner werden. Meiner Ansicht nach würden Verbesserungen der Schulqualität mehr bringen als Systemveränderungen.

Aber vielleicht entsteht da gerade ein neuer Menschentyp, dachte ich, sie werden selbstbewusst und extrovertiert sein, leicht abzulenken, etwas zerstreut wohl auch, das Leben wird für sie eine große Show sein, und sie sind die Kandidaten.

Sie werden einige unserer Probleme nicht haben, dafür dann andere. Am Ende der Stunde legte die Lehrerin eine Karaoke-CD ein, und die Klasse sang Satellite , den Eurovisions-Hit von Lena, auswendig.