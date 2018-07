Vor ein paar Wochen hatte man sich noch schweißgebadet durch die große Botticelli-Schau im Frankfurter Städel gequetscht und mit tausend anderen Leidensgenossen die Werke des Renaissance-Meisters notgedrungen oberflächlich konsumiert – und nun stehen wir hier im thüringischen Altenburg, mutterseelenallein in kühlen Räumen, und können die Dame, die wir ächzend im Frankfurter Gedränge nur unhöflich kurz grüßen konnten, endlich in aller Ruhe betrachten: Sandro Botticellis rätselhafte Frau, wohl um 1475 entstanden und lange für ein Porträt der Herzogstochter Caterina Sforza gehalten. Mit Röntgenaufnahmen war man ihr bereits vor Jahren zu Leibe gerückt und hatte festgestellt, dass sie im 16. Jahrhundert durch Übermalungen zu einer heiligen Katharina gemacht worden war. Sinnend ernst schaut sie in eine weite Landschaft, das goldene Haar nicht sonderlich heilig, vielmehr verführerisch kunstvoll frisiert – bereit für alles, was da wohl kommen möge.

Zwei bequeme Zugstunden südlich von Berlin liegt Botticellis Italien. Und all diejenigen Kunstliebhaber, die es hier noch immer nicht entdeckt haben, sollten endlich einen Tagesausflug nach Altenburg unternehmen. Die ostthüringische Provinz bietet hier ein Schatzhaus der Kunst, das einem wie ein Wunder vorkommt: das Lindenau-Museum .

Bernhard August von Lindenau (1779 bis 1854), universal gebildeter sächsischer Minister, Astronom und eben wissenschaftlich interessierter Kunstsammler, machte seine Erwerbungen seit 1848 auf seinem Anwesen der Öffentlichkeit seiner Heimatstadt zugänglich: "Der Jugend zur Belehrung, Dem Alter zur Erholung". 1876 fanden sie in einem repräsentativen, doch spätklassizistisch-maßvollen Museumsprachtbau des Semper-Schülers Julius Robert Enger im Schlosspark Platz. Lindenau hatte testamentarisch den Verbleib seiner stets auch didaktisch konzipierten Sammlungen in Altenburg verfügt.

So trifft der heutige Besucher hier immer noch auf die umfassende archäologische und kunsthistorische Bibliothek Lindenaus, auf die Kollektion griechischer und etruskischer Tongefäße vom 7. bis zum 2. Jahrhundert vor Christus, Korkmodelle antiker Bauten, darunter ein Kolosseum – und schließlich in einem vom Tageslicht durchfluteten Saal auf Michelangelos Moses, die Venus von Milo, die Aphrodite von Praxiteles und zahlreiche andere Göttergestalten, nachdem man schon im Foyer Michelangelos Pietà und die Laokoon-Gruppe betrachten konnte. Diese Gipskopien dienten in Zeiten, denen die Vergötterung des Originals noch bevorstand, der Belehrung. Selbst an Ghibertis "Paradiespforte" des Florentiner Baptisteriums von Santa Maria del Fiore kann man in Originalgröße in diesem Saal emporschauen.

Im Obergeschoss befindet sich schließlich die Sammlung, die den Rang des Museums begründet hat: Neben Botticellis Frauenbildnis erwarb Lindenau weitere 180 Tafelbilder italienischer Malerei vom 13. bis zum 16. Jahrhundert und schuf damit eine der bedeutendsten Sammlungen nördlich der Alpen. Sienesische, umbrische und Florentiner Meister hängen hier; Lippo Memmi, Masaccio, Perugino, Fra Filippo Lippi und Signorelli erholen sich in der ostthüringischen Stille, in die sie wieder zurückkehren, sobald sie einmal in die trubeligen europäischen Kunstmetropolen ausgeliehen wurden. Besucherschlangen wird man in diesem Städtchen, das nur mehr 37.000 Einwohner hat, nie erleben – und so recht weiß man nicht, ob man dieses wunderbare Kunstidyll deshalb bedauern oder beneiden soll. Gerade mal 25.000 Besucher kommen im Jahr.

Die Gegenwart jedenfalls ist dennoch lebendig. Das Museum besitzt eine bedeutende Sammlung des in Altenburg lebenden und 1989 verstorbenen Künstlers Gerhard Altenbourg. Alle zwei Jahre wird der nach ihm benannte Preis vergeben, Preisträger waren unter anderem Carlfriedrich Claus und Cy Twombly; demnächst wird es Micha Ullmann sein.

Auch denkt Jutta Penndorf, die das Museum seit 1981 unter oft schwierigen Bedingungen leitet, über einen Anbau wird nach; eine Stiftungskonstruktion könnte das Museum auf eine seinem internationalen Rang entsprechende, solide Grundlage für die Zukunft stellen. Und vielleicht lassen sich dann noch ein paar mehr Besucher von diesem Ort verzaubern und erleben Italien in Thüringen.