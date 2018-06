Freitagabend, Florida Road, Durban-Morningside: Vier junge schwarze Südafrikaner mit hochgeschobenen Sonnenbrillen lehnen sich an ihre teuren deutschen Sportwagen und wippen zum Rhythmus, der aus einer Hecktür in die schwüle Tropenluft donnert: "Ayoba!", fallen sie in den Zulu-Chant ein. Ein Ausdruck der Begeisterung – und der Kampfruf der lokalen Partyszene. Chynaman, Bongz, Tira und Black Coffee treffen sich hier jedes Wochenende, um sich mit Cider und Sekt für ihren nächtlichen DJ-Einsatz warm zu trinken.

Auf der Ausgehmeile Durbans herrscht Hochbetrieb. Die Neonreklamen der Restaurants blinken um die Wette, am Bürgersteig wachen Jugendliche in Leuchtwesten für ein paar Rand Trinkgeld über die geparkten Jeeps und Limousinen, es riecht nach dem in Südafrika braai genannten Fleischgrill. Über allem aber liegt ein dumpfer, federnder Beat. Er dringt aus Kellerfenstern, aus Bars, aus Minibus-Taxis, wuchtige Basstrommeln, Freudentriller und Zulu-Chants. Durban Kwaito nennt sich diese Variante angloeuropäischer House-Musik, die in den letzten fünf Jahren von der als Provinz belächelten Hafenstadt aus ganz Südafrika erobert hat. "Wir jungen Südafrikaner", sagt Chynaman, ein freundlicher Glatzkopf mit Mandelaugen, "wollen endlich die Narben der Apartheid hinter uns lassen, das Leben genießen. Egal, ob schwarz oder weiß. Wir tanzen alle auf denselben Beat."

Wer abends vom Parkviertel Morningside hinab zum Indischen Ozean blickt, kann zwischen ausgedehnten Golfplätzen und Wolkenkratzern die Lichterspiele einer blühenden Metropole genießen. Reihen erleuchteter Frachtschiffe laufen in den größten Hafen Afrikas ein, während davor die neu erbaute Moses-Mabhida-Fußballarena wie eine überdimensionale Perlmuschel in den Nachthimmel strahlt. Überhaupt wirkt Durbans Skyline wie ein Versprechen: Einträchtig nebeneinander glänzen die Kuppeln zahlreicher Hindu-Tempel, Moscheen und Kirchen. Angesichts frisch getünchter Vergnügungspaläste und neu angelegter Palmenalleen mag man den Werbebannern der Tourismusbehörden glauben: "Durban – the warmest place to be".

Das Versprechen bezieht sich nicht nur auf die Temperaturen im afrikanischen Winter. Eine Million Inder, zwei Millionen Schwarze und ein paar Hunderttausend Weiße haben sich hier arrangiert. Wo Johannesburg und andere Metropolen über den innerstädtischen Verfall nach Ende der Apartheid klagen, hat Durban sein Erscheinungsbild deutlich verbessert. Nicht dass die Probleme Südafrikas hier außen vor blieben: Nein, man kann sie kaum übersehen, die bettelnden Kinder zwischen den Cocktailbars an der Florida Road. Die auf den Grünstreifen lagernden Flüchtlinge aus Mosambik und Simbabwe. Oder die omnipräsenten Wachmänner, Stacheldrahtrollen und Elektrozäune. Trotzdem sieht sich Durban als Vorreiter der "Rainbow Naton", eine Art Spielstrand für Optimisten: sauberer, sicherer, schöner.

Der Plush Club, ein zweistöckiger Glasbau mit großer Freiluftterrasse im Norden Durbans. Hier treffen sich jedes Wochenende die Jungen, Schönen und Feierwütigen der Stadt. Trotz des für Südafrika horrenden Eintritts von 80 Rand (knapp 8 Euro) drängen sich lange Schlangen vor dem Eingang. Der Türsteher besteht auf einer Leibesvisitation. Immerhin gilt die Gewaltkriminalität als eine der größten Geißeln Südafrikas: 2006 wurden in einem Nachbarclub zwei Wachmänner von bewaffneten Gästen erschossen. Chynaman stand an dem Abend hinter dem DJ-Pult: "Die Menschen auf der Tanzfläche gerieten in Panik. Und wir waren uns sicher, dass der Club nach dem Doppelmord ruiniert wäre. Aber nur drei Tage später drängten sich wieder dieselben Schlangen vor der Tür." Tanzen zu gehen, exzessiv zu feiern sei eben auch ein Weg um mit der täglichen Bedrohung fertig zu werden.

Die Kleiderordnung entspricht der Jetset-Anmutung des Clubs: die Frauen mit Handtäschchen und eng anliegenden Glitzerkostümen. Die Männer in Hemden und Anzughosen. T-Shirts und Sandalen dagegen sind tabu, schließlich geht es darum, die Fantasien der Mittelschicht in Szene zu setzen. Der DJ mixt internationalen House mit Durban Kwaito. Jeder Zulu-Refrain ein Höhepunkt: "Xavatha!" Lasst es uns tun! Dann schnellen Hunderte Arme in die Luft, singen die Menschen euphorisch mit. Fast alle sind schwarz. "Es braucht Zeit, um die Rassentrennung in den Köpfen zu überwinden", erklärt DJ Bongz und nickt vom DJ-Pult in Richtung der wenigen weißen Gesichter. "Aber ich weiß, dass viele Weiße meine Platten kaufen – ohne sie könnte ich nicht diese Erfolge in den Popcharts feiern."

Dass die Touristenbroschüren die örtliche Partyszene trotz landesweit gefeierter DJs kaum erwähnen – das mag auch mit der Gossenherkunft ihrer Musik zusammenhängen. Tatsächlich entstand der Kwaito Anfang der neunziger Jahre parallel zum Ende der Apartheid. Südafrika befand sich in Aufbruchstimmung, und der auf verlangsamten Housebeats basierende Kwaito gab der Township-Jugend erstmals eine eigene Stimme: Sie wollte feiern. Und dem Land, in dem 50 Prozent der Einwohner unter 25 Jahre alt sind, einen neuen Rhythmus verpassen. Frühe Stars wie Mandoza punkteten mit Gangster-Geschichten oder versteckten sich wie Mzekezeke hinter einer Maske, um anonym für die Habenichtse in den Wellblechsiedlungen zu sprechen. Lange lebte der Kwaito von seinen Township-Wurzeln.