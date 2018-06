Das Kind, das "in seiner Wiege zwischen zwei Särgen" lag, war mit drei Wochen Waise und schien mit drei Monaten selbst dem Tod geweiht. Aber sein zäher Lebenswille setzte sich immer wieder gegen diesen ständigen Begleiter durch. Es kam in die Obhut von Onkeln, die wenig Interesse an dem kleinen Mädchen hatten. Das änderte sich, als es im Alter von acht Jahren zu einem heftig umstrittenen politischen Faustpfand wurde. Drei Jahre später sollte es aus der Geiselhaft in einem Kloster geholt werden, da war es überzeugt, es werde zur Hinrichtung geführt, und hatte sein Haar schon geschoren. Das Mädchen wusste nicht, welche Alternativen diskutiert worden waren: Es nackt in einem Korb von der Stadtmauer zu den Belagerern hinunterzulassen oder es Soldaten als Hure zuzuführen. Unter Beschimpfungen ritt es durch seine verwüstete, von Leichen übersäte Heimatstadt und verlor jeden Glauben an einen Krieg aus hehren Motiven.

An sicherem Ort erhielt es nun eine Ausbildung, die es zur perfekten Schachfigur der Onkel machte: Es lernte, sich zu fügen und mangelnde Schönheit durch Anmut und Kultiviertheit wettzumachen. Nach langen Verhandlungen und mit viel Pomp wurde die junge Frau mit 14 Jahren einem Gleichaltrigen angetraut. Der hatte kaum Interesse an ihr, war mürrisch, unbeholfen und hatte sich gerade rettungslos in eine ältere Schönheit verliebt. Diese war die Stärkere in dieser Ehe zu dritt. Und obwohl sie den jungen Mann immer wieder anhielt, mit seiner Gattin zu schlafen, blieb diese lange kinderlos. Scheidungsgerüchte gingen um. Mit einer so demütigen wie klugen Geste brachte die junge Frau sie zum Schweigen: Sie unterwarf ihr weiteres Schicksal ihrem Schwiegervater, der ihre geistvolle Gesellschaft schätzte.

Zehn Jahre nach der Heirat kam das erste ihrer zehn Kinder zur Welt. Als Frau unterlegen, eroberte sie als Mutter nach und nach immer mehr Macht. Dabei ging es ihr zunächst darum, widerstreitende Interessen im Gleichgewicht zu halten. Nach dem Tod ihres Mannes stets in Schwarz gekleidet, wurde sie eine gewiefte Verhandlerin, die alles daransetzte, Krieg zu vermeiden. Den Unfrieden in ihrer eigenen Familie übersah sie jedoch lange.

In ihrer tyrannischen Mutterliebe ließ sie ihre Kinder nicht unabhängig werden; je größer ihr Ehrgeiz für sie war, desto handlungsunfähiger waren diese. Eifersucht nährte tödliche Feindschaft. "Eine wahre Hölle herrscht unter ihnen", schrieb ein Beobachter. Sie entschuldigte die Schwäche der Kinder noch, als sie erwachsen und in verantwortlicher Position waren: Fehler seien dem Einfluss falscher Ratgeber zuzuschreiben. Ihre Dauerfehde mit einem dieser Ratgeber gilt als Auslöser für das grauenvolle Ereignis, das ihr zur Last gelegt wird. War sie als fügsame junge Frau zuvor wegen ihrer Herzlichkeit allseits beliebt, galt sie nun als eine vor keiner Grausamkeit zurückschreckende dämonische Intrigantin. Wer war’s?

Lösung aus Nr. 24:

Paolo Maldini (*26.06.1968 in Mailand) gilt als einer der erfolgreichsten Fußballer aller Zeiten. Die Position des Verteidigers adelte er mit seinem elegant-effektiven Stil zur Kunstform auf dem Rasen. Als Zehnjähriger landete er beim AC Milan, spielte mit 16 sein erstes Profispiel und blieb dem Club bis zu seinem Abschied vom Profisport im Mai 2009 ohne jede Unterbrechung treu. 26 nationale und internationale Siegertitel gewann Maldini mit dem AC Milan, darunter fünfmal den Europapokal der Landesmeister/Champions League. Er bestritt 126 Länderspiele im Nationaltrikot der Squadra Azzurra. Der attraktive Fußballstar modelt ab und zu für Modelabels (Armani, Versace, H&M) und lebt zurückgezogen mit seiner Frau Adriana, einem Ex-Model, und den zwei Söhnen in seiner geliebten norditalienischen Heimatstadt