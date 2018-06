Einst war Fußball ein Sport für Menschen, die sich nicht gut anziehen konnten oder wollten. Es gab zwei Möglichkeiten, an einem Spiel teilzunehmen: entweder verschwitzt auf dem Platz in Trikot und Sporthose – oder auf der Couch mit einem Bier in der Hand. Da musste man eigentlich gar nichts tragen.



Fußball war nicht nur unmodisch, sondern das Gegenteil von Mode. Auf dem Platz oder vor dem Fernseher begab sich der Mann in eine Parallelwelt, die von Typen in schwarzen kurzen Hosen dirigiert wurde. Diese Welt war schmutzig und blutig, man durfte darin auch unflätig sein. Man durfte sich hässliche Schals in Vereinsfarben um den Hals binden und trotzdem das Wohlwollen der Gemeinschaft genießen. Beim Fußball musste man nicht gut aussehen. Das Gegenteil war erwünscht: zu wirken wie ein Primat.

Irgendwann kamen Fußball und Mode dann doch zusammen. Sei es dadurch, dass Männer sich von ihren Spielerfrauen einkleiden und die Fingernägel lackieren ließen, oder dadurch, dass der Sport aus der Proletenpfütze in die Welt der VIP-Logen aufstieg. Nun müssen Fußballspieler plötzlich Stil-Statements abgeben. Sie tun das etwa, indem sie sich geschwungene typografische Tattoos auf den Unterarm stechen lassen wie Jungschauspielerinnen in Hollywood, die Shakespeare-Zitate auf dem Schulterblatt präsentieren, um zu zeigen, dass sie etwas zu sagen haben.

Kein Wunder, dass die Modeindustrie sich ebenfalls immer stärker zum Fußball hingezogen fühlt. Während sich früher nur Puma und adidas darum bemühten, Fußballer einzukleiden, betreten nun auch immer mehr Marken das Spielfeld, in deren Boutiquen man früher keinen Ballack-Fan vermutet hätte. Eben ließ Strenesse die Nationalmannschaft von Ellen von Unwerth ablichten. Mit ihren Trilby-Hüten sehen die Nationalspieler aus, als seien sie nicht auf dem Weg ins Trainingslager, sondern zum Frühjahrspicknick der Mafia. Dazu gibt es die passende Strenesse-WM-Kollektion.

Das Luxuslabel Louis Vuitton hat den Koffer gestaltet, in dem der Fifa-Pokal nach Südafrika reist. Andere Hersteller legen jetzt nach: Bei Ralph Lauren ist ein Poloshirt mit "Germany"-Aufdruck im Angebot, bei Fred Perry eine ganze Kickerkollektion. Alles schöne Teile, sie haben nur einen Nachteil: Die kurzen Ärmel verdecken nicht die Unterarmtattoos.