Johannes Friedmann hat Sinn für Symbolik. Zum Gespräch über die Süddeutsche Zeitung, deren Miteigentümer er ist, bittet er ins Gasthaus Landersdorfer & Innerhofer in der Münchner Innenstadt, ein paar Schritte nur von der Sendlinger Straße. Dort war jahrzehntelang der Sitz von Deutschlands bester Tageszeitung (Auflage derzeit 435.000 Exemplare), und das Landersdorfer war ein Treffpunkt der Redakteure. Jetzt sitzen keine Journalisten mehr an den Tischen, an der Stelle des alten Redaktionsgebäudes klafft ein großes Bauloch, die Zeitung hat es in einen nüchternen Büroturm weit draußen in Berg am Laim verschlagen; im Mitarbeiter-Jargon heißt das windige Areal vor dem Eingang "Albert-Speer-Platz".

Über den Umzug vor eineinhalb Jahren kann sich Friedmann immer noch erregen. Eine Lokalzeitung, die die SZ ja auch ist, gehöre ins Stadtzentrum, zudem sei der Neubau total unpraktisch. Nicht mal Platz für einen Newsroom gebe es, weil man lieber billig als vernünftig bauen wollte. Es war der letzte Schachzug von vier der fünf alten SZ- Besitzerfamilien, um mit der Zeitung noch einmal Kasse zu machen. Die Nachfahren der Zeitungsgründer, die mit Journalismus nicht viel am Hut haben (einer sammelt zum Beispiel lieber Dampflokomotiven), verscherbelten das Filetgrundstück in der Innenstadt und den Neubau gleich dazu, sodass die Zeitung nun für viel Geld Mieter im eigenen Haus ist. Ihre Anteile am Süddeutschen Verlag verkauften die Erben – mit Ausnahme Friedmanns – schließlich für mehr als eine halbe Milliarde Euro an die Südwestdeutsche Medienholding (SWMH) in Stuttgart, und seitdem dringen außer der täglichen Zeitung selten gute Nachrichten aus der Redaktion: Stellenabbau und Entlassungen (zuletzt wurde 14 Redakteuren und 12 Redaktionssekretärinnen betriebsbedingt gekündigt), Etatkürzungen – und trotz aller Sparmaßnahmen ein "negatives Ergebnis" für das Jahr 2009, wie die Geschäftsführung es nennt; vulgo ein Minus von mehreren Millionen Euro. Was daraus folgt, erfährt die Redaktion zuletzt; ein tiefes Misstrauen gegenüber den Stuttgartern ist die Folge. Und ein neuer Chefredakteur wird auch noch gesucht; der jetzige, Hans Werner Kilz, scheidet im Dezember nach fast 15 Jahren aus.

"Diese Suche ist abgeschlossen", sagt Johannes Friedmann. Die Gerüchte, dass sich die bisherigen Stellvertreter Kurt Kister und Wolfgang Krach den Job teilen werden, will er naturgemäß nicht bestätigen. Ende des Monats tagen die Verantwortlichen, dann ist Verkündigungszeit. Nur so viel: "Über einen Sparkommissar haben wir nicht einmal diskutiert. Nur Sparen kann kein Konzept sein", sagt der Verleger, der sein zweites Blatt, die Münchner Abendzeitung, seit Jahren subventionieren muss und am Anfang des Gesprächs das Pathos nicht scheute: Es gehe darum, die SZ unabhängig zu halten, als Stütze der Demokratie in Deutschland. Aber auch um eine Erziehung zum Qualitätsbewusstsein, das er allerorten schwinden sieht. "Schauen Sie sich doch nur an, was für läppische Dinge die größten Erfolge bei YouTube sind. Das lehrt Sie Demut."

Die Geschäftsführung liefert statt Antworten nur ein paar Phrasen

Laut denkt er über eine ganz neue Wochenendausgabe am Samstag nach. Und beklagt das ahistorische Denken der ganzen Branche, für das er zwei Beispiele aus dem eigenen Haus nennt: die NRW-Ausgabe der SZ, die trotz begeisterter Leser eingestellt wurde ("das hätte auch irgendwann funktioniert"), und das Aus für das Jugendmagazin jetzt, dessen Redaktion nun gewinnbringend für die Konkurrenz von Gruner + Jahr die Zeitschrift Neon macht. Was vordergründig wie eine nachgetragene Kritik an den Altbesitzern klingt, lässt sich auch als aktuelle Hausmitteilung des Minderheitseigentümers verstehen.

Ob und wo die ankommt? Schwer zu sagen; die SWMH ist ein verschachteltes Konglomerat verschiedener Verlegerfamilien. Für Auskünfte über die SZ verweist die Geschäftsführung der Holding auf Detlef Haaks, einen der SZ- Geschäftsführer in München, dessen "eng getakteter Terminkalender" ein Treffen freilich nicht zulässt. Schriftliche Fragen werden an einen der stellvertretenden Chefredakteure weitergereicht, weil "bei uns im Hause Geschäftsführung und Chefredaktion bei wesentlichen Themen meist einer Meinung sind". Der Rest sind Phrasen: "Die durch die steigende Auflage bestätigte, starke Position im Lesermarkt führt zu einer ebenso starken Position im Werbemarkt. Die SZ wird mit ihrer hohen journalistischen Qualität auch zukünftig auf allen Vertriebswegen genügend Erlöse erzielen."

Was ist dran an der Geschichte "Provinzverleger machen ›SZ‹ klein"?

Und was sagt die Chefredaktion? "Die Großwetterlage ist beschissen", sagt Hans Werner Kilz. "Der Euro muss kämpfen, eine Bank nach der anderen kracht – das ist nicht gut für eine Zeitung, die hofft, bald mal wieder Finanzmarktanzeigen zu bekommen." Über konkrete Zahlen sowie über Namen für seine Nachfolge mag er nicht reden, lieber erzählt er vom völlig neu strukturierten Regionalteil der SZ, der seit dieser Woche erscheint. Die Seiten werden nicht länger in den versprengten Außenstellen produziert, sondern mithilfe eines neuen Redaktionssystems zentral in München; die Berichtsgebiete sind neu zugeschnitten; das Layout wurde modernisiert. Nun sollen die Lokaljournalisten wieder mehr recherchieren und schreiben können, statt nur zu verwalten. Klingt gut – aber zugleich wurden auch acht Lokalredakteure entlassen. Ist der Umbau also eine verdeckte Sparmaßnahme? Eine Investitionsentscheidung sei das, sagt Kilz. "Das ist die größte Reform nicht nur meiner Amtszeit, sondern die größte bei der SZ, an die ich mich überhaupt erinnern kann!" Eine Geschichte unter dem Motto "Provinzverleger machen jetzt die SZ klein" sei kein Thema.