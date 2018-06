Die Bundeswehr hat ihren Minister wahrscheinlich verdient. Jedenfalls liebt sie ihn: Ob beim Inspekteurswechsel der Marine, wo sich Admiräle und Generäle im feierlichen Rahmen ergehen, ob bei den hochgeheimen Kommandosoldaten in Calw oder den Spezialpionieren in Husum, überall wird Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) bewundert, ja geradezu angebetet.

Das mag damit zu tun haben, dass er nicht sehr viel älter ist als die Soldaten, die er trifft; dass sein Auftreten schneidiger wirkt als das seines eher weich und zivil anmutenden Vorgängers Franz Josef Jung. Vor allem aber hat Guttenberg durch ständige Wiederholung eine Formel über sich selbst durchgesetzt, die ihm fast die gesamte Bundeswehr zu glauben scheint: dass er nämlich ein Mann von Wahrheit und Klarheit sei – während nahezu alle anderen, das schwingt darin naturgemäß mit, in den vergangenen 20 Jahren vor den offenkundigen wehrpolitischen Realitäten die Augen verschlossen.

Es lohnt sich ein kurzer Rückblick auf die Geschichte von Guttenbergs Wahrheiten und Klarheiten, um zu verstehen, warum die Bundeswehr nicht einmal jetzt, da ihr oberster Befehlshaber sie mit unerhörten, nie dagewesenen Sparplänen bedroht – von einer Reduzierung um bis zu 100.000 Mann war vor der Regierungsklausur Anfang der vergangenen Woche die Rede –, den Aufstand probt. Und warum sie höchstens ganz langsam beginnt, sich die Augen zu reiben.

Das erste große emotionale Geschenk, das Guttenberg der Truppe machte, war es, im November 2009 von "kriegsähnlichen Zuständen" und kurz darauf sogar von "Krieg" in Afghanistan zu sprechen. Vermeintlich tabubrecherisch (Klarheit) ging Guttenberg auch vor, als er den Luftschlag von Kundus (4.September 2009) kurz nach seinem Amtsantritt im vergangenen November ohne Not und offenbar ohne ausreichende Kenntnis der Nato-Unterlagen als alternativlos bezeichnete ("es hätte zu dem Luftschlag kommen müssen"). Das kam sehr gut an in der Truppe, die in Oberst Klein, der den Luftschlag befohlen hatte, bis heute einen Märtyrer unklarer Vorgaben für den Afghanistaneinsatz sieht. Dass Guttenberg wenig später praktisch zur gegenteiligen Beurteilung kam, tat seinem Ansehen insofern keinen Abbruch, als er seine "Fehleinschätzung" offensiv, fast aggressiv einräumte und so immerhin den Eindruck erweckte, er sei (im Gegensatz zu den meisten anderen Politikern) ein Mann, der wenigstens Fehler zugeben könne.

Beim militärischen Publikum genützt hat Guttenberg auch der schnittige Hinauswurf des langjährigen Generalinspekteurs der Bundeswehr Wolfgang Schneiderhan im Zusammenhang mit der Kundus-Affäre. Schneiderhan war im politischen Berlin als militärischer Gesprächspartner hoch geschätzt; in der Truppe sahen ihn viele ganz anders. Als "politischer" General galt er da, als viel zu willfährig gegenüber den Zivilisten.

Als Zugeständnis an die FDP, die eigentlich die Wehrpflicht abschaffen will, hatten die Unionsparteien, die sich bisher uneingeschränkt zu ihr bekannten, im Koalitionsvertrag einer Wehrdienstverkürzung von neun auf sechs Monate zugestimmt, die zum 1. Januar 2011 in Kraft treten sollte. De facto war diese Verkürzung schon ein Einstieg in den Ausstieg aus der Wehrpflicht. Ein verantwortungsvoller Minister hätte sich vielleicht immer noch gegen die in dieser Form unsinnige, die Armee belastende Reform stemmen können. Guttenberg machte das Gegenteil: Er ließ die Einführung der umstrittenen "Praktikantenwehrpflicht" (Bundeswehrjargon) auf den 1. Juli vorziehen, was die Bundeswehr (und analog die Zivildienststellen) vor erhebliche organisatorische Schwierigkeiten stellte. Er erreichte in der Sache nichts – aber er hatte Tatkraft demonstriert. Das war im März.

Ebenfalls im März brachte die schwarz-gelbe Koalition ihren Haushalt für 2010 ins Parlament ein – Guttenbergs Etat wurde koalitionseinmütig um 450 Millionen Euro gekürzt. Weder kämpfte der Minister gegen diesen Sparbeschluss, noch ergriff er in der Haushaltsdebatte das Wort dazu.