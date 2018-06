Immer nur Niedertracht und Zwietracht, kein Tag vergeht, ohne dass sich angegangen wird in dieser Koalition. Es ist eine Freude für Sprachverliebte, der "Gurkentruppe" oder der "Wildsau" sich anzunehmen, die als Schimpfworte herzuhalten hatten – durchaus plausibel kausal verkettet übrigens: Bekanntermaßen bildet eine Schar von Wildsäuen immer eine Gurkentruppe, die, so sagte es Volker Kauder, sich jetzt bitte endlich "am Riemen reißen" sollte. Auch Hermann Gröhe veranschaulichte die erwünschte Dämpfung der Affekte mit dem Riemen, der gerissen werden soll. Einst eine militärische Wendung, als man Haltung annahm, indem man das Koppel an der Soldatenhose mittig ausrichtete. Koppel aber heißt nicht nur Gürtel, auch nicht nur Weide, sondern bezeichnet überdies durch Riemen verbundene Tiere, im Zweifelsfall Wildsäue, die allerdings dergestalt zusammengerissen noch immer eine Gurkentruppe bilden.

