Noch ist der Begriff Bildungsstandards nur Eingeweihten geläufig. Und doch verbirgt sich dahinter eine Umwälzung, die für unsere Schulen viel bedeutender ist als die mit viel Lärm bedachte Änderung der Schulstruktur in einigen Bundesländern.

Nach dem unbefriedigenden Abschneiden der deutschen Schüler in der Pisa-Studie hat die oftmals kritisierte Kultusministerkonferenz in zweierlei Hinsicht eine Wende eingeleitet.

Erstens haben sich die Kultusminister auf nationale Bildungsstandards geeinigt. Mit den Standards wird festgelegt, was die Schüler in allen 16 Bundesländern (!) in den Kernfächern lernen sollen (Deutsch, Mathematik, erste Fremdsprache, Naturwissenschaften). Festgelegt sind bislang Standards für die Grundschule (vierte Klasse), den Hauptschulabschluss (neunte Klasse) und den mittleren Schulabschluss (zehnte Klasse). An Standards für das Abitur wird gearbeitet.

Im Fünfjahresrhythmus in der Grundschule und im Dreijahresrhythmus in der SekundarstufeI wird bundesweit überprüft, inwieweit die Schüler die Standards erreichen. In der aktuellen Runde ging es um die Deutsch- und Englischkenntnisse für den mittleren Schulabschluss. Dort, wo Französisch als erste Fremdsprache gelehrt wird, wurden auch die Kenntnisse in dieser Sprache getestet.

Zweitens wollen die Kultusminister mit den Bildungsstandards eine Änderung des Unterrichts erreichen. Mehrere Studien haben gezeigt, dass deutsche Schüler recht gut zum Beispiel Rechenaufgaben nach vorgegebenen Wegen lösen, aber Schwächen zeigen, wenn sie Probleme im lebensweltlichen Kontext durchdringen sollen. Ein Bildungsexperte hat das so illustriert: Angenommen, die Aufgabe bestehe darin, zu bestimmen, wie viele Busse mit 50 Sitzplätzen man benötige, um 125 Schüler zu transportieren, dann lautete die typische Lösung eines deutschen Schülers: zweieinhalb. Jetzt müssten sie lernen, dass man drei brauche.

Der jetzige Unterricht in Deutschland basiert darauf, ein bestimmtes Pensum an Stoff, wie es in Lehrplänen vorgegeben ist, zu vermitteln. Die Bildungsstandards geben aber vor und prüfen (wie auch die Pisa-Studie), was Schüler wirklich können. Stoffvermittlung etwa ist das Üben des Akkusativs im Englischunterricht. Bei "kompetenzorientiertem" Unterricht, wie er durch die Bildungsstandards gefördert werden soll, ist das Ziel, ein Gespräch auf Englisch führen zu können (und dabei den Akkusativ richtig zu gebrauchen).

Selbstredend ist das eine ohne das andere nicht möglich, aber die Perspektive wird geändert: Nicht der zu vermittelnde Stoff steht im Mittelpunkt, sondern alles dreht sich um die zu entwickelnden Fähigkeiten der Schüler .