Ein Bischof, der sich gerne "Monsi" nennen ließ (für Monsignore) und einen befreundeten Kinderheimleiter "Hasi" nannte, weil Hasslbauer etwas steif klang; der ein Faible hat für sehr viel Wein und sehr edle Kunst (auch wenn sie manchmal überteuert war und die Rechnung dafür von "Hasis" Kinderheimstiftung bezahlt wurde); der sich mit verspiegelter Sonnenbrille unters Volk mischt und seinen Dackel "Waldimaus" nennt – der passt eigentlich ganz gut zu einer bestimmten Sorte schrill-barocker Gesellschaft, wie sie etwa der Münchner Modemacher Rudolph "Moosi" Mooshammer verkörperte. "In einer kultiviert-konservativen Weise" habe er versucht, seine Diözese zu leiten, erklärte Mixa noch letzte Woche in einem Interview. Die längste Zeit hielten ihn seine Bischofskollegen vielleicht für spleenig, aber sie hielten zu ihm. Doch jetzt ist der Fall Mixa zum ersten Fingerzeig dafür geworden, dass die Kirchenwelt nach dem Missbrauchsskandal des Jahres 2010 womöglich wirklich eine andere wird.

Die Kriegserklärung der Deutschen Bischofskonferenz an Walter Mixa wird am Dienstag dieser Woche um 13.48 Uhr versandt, und sie beginnt mit herzlicher Anteilnahme: Mit "großer Betroffenheit" hätten die Bischöfe über "die Geschehnisse und offenen Fragen hinsichtlich ihres Mitbruders Walter Mixa gesprochen". Dann wird dem Mitbruder erklärt, dass alles, was er am Vortag in den Medien über seinen angeblichen Alkoholismus, seinen Wirklichkeitsverlust und seine sexuellen Übergriffe gegen untergebene Priester lesen konnte, mit Billigung seiner Amtskollegen zusammengetragen worden war: Die Bischöfe "bestätigen, dass die in den Medien jetzt bekannt gewordenen Vorwürfe gegen ihn im April 2010 nach Rom weitergeleitet worden sind". Die "Geheim-Akte Mixa" , die zwei Zeitungen zugespielt worden war, ist damit quasi amtlich. Wahr muss deshalb noch lange nicht alles sein, was darin steht. Und so bleibt ein Rest Unbehagen: Hier steht eine Kirche, die sich endlich ermannen wollte zu tun, was ihre Kritiker ihr nie zugetraut hatten, also einen untragbar gewordenen Bischof aus ihren Reihen zu entfernen. Weil er Kinder offenbar brutal geschlagen hat, weil er Spendengelder zweckentfremdet hat, weil er gelogen hat. Und dort kämpft ein Bischof, dessen persönliche Lage sich so verzweifelt ausnahm, dass er in seiner Gegenwehr die Kirche zu immer extremeren Schritten provozierte. Weil aber auf allen Kontrahenten das Gebot der christlichen Nächstenliebe lastet, werden in diesem Konflikt stets Taten der Härte in Worte der Zuneigung gekleidet: "Im Vordergrund steht allerdings jetzt", so schließt die Erklärung der Bischöfe, "die persönliche Zukunft" von Walter Mixa. Nur das Beste für den Bruder.

Gibt es das, einen falschen Kampf im richtigen? Es war jedenfalls falsch, dass sich die Kirche von Walter Mixa in ein schmutziges Ringen um seinen versuchten Rücktritt vom Rücktritt verwickeln ließ – ein Ringen, das Mixa nicht nützt, das der Kirche aber mit Sicherheit schadet. Und trotzdem war es richtig, dass der oberste bayerische und der oberste deutsche Bischof, Reinhard Marx und Robert Zollitsch, in Rom gemeinsam auf eine Ablösung Mixas drangen. Dass Papst Benedikt XVI., sonst eher zögerlich bei harten Schnitten gegenüber Vertrauten, den Rücktritt seines Duzfreundes Walter binnen 14 Tagen annahm, war ein Zeichen der Unterstützung. Es sind nicht länger nur die einfachen Gläubigen, die an den Klerus strengere Maßstäbe anlegen als noch vor dem Missbrauchsskandal. Selbst im Episkopat gibt es Anzeichen dafür, dass die Zeit der blinden Solidarität unter Bischöfen ihrem Ende entgegengeht.

