Als der Fitnesstrainer Daniel Westling die schwedische Kronprinzessin Victoria freite, gab es weniger Grund zur Verblüffung, als manche meinten. Die Verbindung war weder so unstandesgemäß noch so volkstümlich und romantisch, wie die Klatschblätter ausmalten. Die schwedische Königsfamilie, begründet von dem bürgerlichen französischen Offizier Jean-Baptiste Bernadotte, von Napoleons Gnaden Marschall von Frankreich und durch Adoption durch Karl XII. 1810 auf den schwedischen Thron gelangt, kann sich blaublütigen Dünkel kaum leisten. Auch der jetzige König, Vater der Braut, hatte seinerzeit eine bürgerliche Deutsche, die hübsche Silvia Sommerlath aus Heidelberg, zur Frau genommen.

Klicken Sie auf das Bild, um weitere Artikel der Serie "Gesellschaftskritik" zu lesen. © Frazer Harrison/Getty Images

Insofern blieb hier alles immer schon, in kurioser Weise konsequent, seinen nichtadligen Wurzeln treu. Das macht auch nichts; es könnte sogar gesteigert demokratisch berühren, da schließlich die schwedischen Monarchen nur als symbolische Oberhäupter, in ihrer Funktion dem Bundespräsidenten vergleichbar, einen demokratischen Staat repräsentieren. Andererseits – mit jeder Wahl eines bürgerlichen Ehepartners, die den Eindruck verstärkt, es könnte schließlich jeder Schwede von der Straße den Thron besteigen, stellt sich auch die Frage, warum ausgerechnet dieser Schwede nicht gewählt, sondern von den erotischen Launen einer Familie bestellt wird.

Das ist nämlich das Paradox: Wenn das höchste Amt im Staate schon der demokratischen Willensbildung entzogen wird, braucht es dafür einen Grund, der nicht seinerseits wieder beliebig demokratisierbar ist. Dieser Grund kann nur, wie in den Feudalzeiten, deren Tradition man ja symbolisch fortsetzen möchte, in der Legitimität des blauen Blutes liegen. Lustig, nicht wahr? In einer Demokratie hat es der bürgerliche Monarch besonders leicht, aber er macht es auch dem Volk besonders leicht, über seine Abschaffung zu diskutieren. Mona Broshammar übrigens, Generalsekretärin der schwedischen Republikaner, sieht in Victoria und Daniel einfach "liebe Leute".