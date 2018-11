Keine Frage, es war ein zivilisatorischer Fortschritt, dass das Repertoire des strafenden Staates über die Jahrhunderte immer weiter eingeschränkt wurde. Es gibt in modernen Rechtsstaaten keine knochenbrechende Marter mehr, keinen Schandpfahl, keine Verbannung – nur noch Geldstrafen oder Haft. Als letzte, empfindlichste Alternative wurde hierzulande die Todesstrafe abgeschafft, 1949, vom Bonner Grundgesetz. Zum Glück.

Es gibt daher ein berechtigtes Zögern, wenn jetzt wieder über neue Formen der Strafen diskutiert wird. Gerade haben die Justizminister der Länder auf ihrer Tagung über Fahrverbote beraten, als mögliche Alternative zu Haft- und Geldstrafen, und zwar über Fahrverbote nicht nur für Verkehrssünder, sondern auch für andere Täter, für Diebe, Betrüger, Schläger etwa. Werden da Grenzen überschritten, werden mühsam erreichte Begrenzungen der Staatsmacht leichtfertig preisgegeben?

Der Gedanke, die Gerichte brauchten differenzierte Mittel, um mit Straftätern umzugehen, kommt aus dem Jugendstrafrecht. Dort gibt es eine Fülle von Sanktionsmöglichkeiten, um für jeden Täter das richtige Erziehungsinstrument anwenden zu können, von der Ermahnung über das Laubharken bis zur Haft. Solch tat- und täterspezifisches Strafen auch im Erwachsenenstrafrecht einzuführen wird seit Langem gefordert. Schon vor Jahren hat der Deutsche Juristentag für Fahrverbote plädiert, und Rechtspolitiker wie Praktiker schildern immer wieder Fälle, in denen eine Haftstrafe zu hart, eine Geldstrafe aber zu milde wäre. Der Verurteilte bliebe auf freiem Fuß – müsste aber für ein paar Monate zu Fuß gehen (oder auf Busse und Bahnen wechseln).

Drei Argumente gibt es gegen das Fahrverbot: Es sei unpraktisch, ungerecht und unangemessen. Unpraktisch, weil es sich nur schwer kontrollieren lasse. Ungerecht, da es manche Verurteilte härter treffe als andere. Und unangemessen, weil es die innere Verbindung zwischen Tat und Strafe, die bislang bei Fahrverboten gegen Verkehrssünder bestand, aufgebe. Ein Fahrverbot ist nicht so eindeutig zu kontrollieren wie eine Freiheitsstrafe, das stimmt. Unmöglich ist es aber nicht. Zudem würden Verstöße gegen das Fahrverbot saftige Zusatzstrafen nach sich ziehen. Das schreckt ab.

Auch wahr, ein Fahrverbot trifft den Berufspendler potenziell härter als den Großstädter, vor dessen Haustür die S-Bahn hält. Aber solche Ungleichgewichte gibt es auch bei anderen Strafen: Wer nichts hat, den belasten 500 Euro viel empfindlicher als den Wohlhabenden, dem 5000 Euro aufgebrummt wurden.

Schließlich der Einwand, unser Gerechtigkeitsgefühl verlange, dass bestimmte Strafen an bestimmte Taten gekoppelt werden müssten. Tatsächlich leuchtet es unmittelbar ein, wenn gegen einen Autofahrer, der einen schweren Unfall verursacht hat, hinterher auch ein Fahrverbot ausgesprochen wird. Aber muss das so sein? Geldstrafen gibt es ja auch bei Taten, die nichts mit Geld zu tun haben. Und Haft wird bei jedem schweren Delikt verhängt, ganz gleich, worin das Unrecht bestand.

Denn was sollen Strafen? Sie sollen einen Täter an die Geltung des Rechts erinnern und ihn dazu bringen, von nun an das Gesetz zu respektieren. Und sie sollen der Allgemeinheit signalisieren, dass Rechtsbrüche sanktioniert werden; sie sollen also potenzielle Täter abschrecken. Solche Abschreckung, juristisch vornehmer Prävention genannt, funktioniert aber nur, wenn die Strafe schmerzt. Und genau das könnte ein Fahrverbot leisten. Es zielte auf die Einschränkung einer Freiheit, die in unserer Gesellschaft fundamental ist, die Freiheit der Mobilität. Insofern ist das Fahrverbot nur graduell, aber nicht prinzipiell von der Freiheitsstrafe verschieden. Zudem lassen sich eine ganze Reihe von Tätergruppen denken, bei denen die Wirkung eines Fahrverbots ausgeprägter wäre als eine Geldstrafe: bei Ganoven etwa, die die Trennung von ihren tiefergelegten PS-Fetischen womöglich härter trifft als ein paar Hundert Euro Strafe.

Dabei das rechte Maß zu treffen ist nicht in erster Linie Sache des Gesetzgebers, sondern Aufgabe des Strafrichters. Er müsste im Einzelfall beurteilen, wann welche Strafform angemessen ist und wie hart sie auszufallen hat. So kontrolliert, wäre ein Fahrverbot kein Rückfall, sondern vermutlich ein Gewinn.