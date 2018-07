Inhalt Seite 1 — Loch 10 am Museum Seite 2 — Auf einer Seite lesen

An Loch 3 stinkt es gewaltig. Nach Substanzen, über die man nicht weiter nachdenken möchte. Dass diese Kloakendüfte so gar nicht zu der hübschen, sonnigen Terrasse Rueil-Malmaison passen wollen, von der aus man einen weiten Blick über das Tal der Saane hat, irritiert noch mehr. Das stört die Konzentration gewaltig. Und die braucht man doch, hier, an Loch 3.

Wir schwingen den Golfschläger. Nicht auf stoppelkurzem Grün, sondern mitten durch die Stadt. Fribourg im gleichnamigen Schweizer Kanton schickt seine Besucher nämlich auf einen ungewöhnlich sportlichen Stadtrundgang: Sie können die Gassen und Plätze, Sehenswürdigkeiten und Häuserzeilen auf einem 18-Loch-Stadtgolf-Parcours erkunden. Abschlagen, annähern, einlochen. Sieben Schläge sind pro Spielbahn maximal erlaubt. Klingt einfach? Dachten wir auch. Doch die Hindernisse haben es in sich: Hier muss man steil bergauf putten, dort steht ein Brunnen oder eine Blumenrabatte im Weg, macht Kopfsteinpflaster den Ball unberechenbar, trüben Ausdünstungen die Zielgenauigkeit.

Diese ausgefallene Idee für eine Stadterkundung verdankt das Fremdenverkehrsamt einer Praktikantin. Und sie funktioniert besser, als man meint. Es ist ja nicht so, dass man beim Stadtgolfen durchs Kirchenportal der Kathedrale Saint-Nicolas spielte. Auch mussten wir nie der Versuchung widerstehen, einem süffisant grinsenden Zuschauer im Straßencafé das Espressotässchen aus der Hand zu schießen. Es gibt genug grüne Inseln, die mit Abschlagmatte, Loch und etwas Rasenschnitt nun als Fairway geadelt sind. Nur wer am ersten Loch im Park Grand-Places (ein wahrhaft bombastischer Namen für ein schlichtes grünes Karree) volle Pulle draufhaut, kann den Ball im Brunnen mit der motorbetriebenen Skulptur von Jean Tinguely versenken.

Gespielt wird mit einem Swin-Golf-Schläger, der drei Schlagflächen hat, und mit einem farbigen Gummiball, der zwar aussieht wie ein Golfball, aber weicher und größer ist. Der Spaß steht im Vordergrund bei dieser vereinfachten Golfvariante, die im Gelände gespielt wird. Wer ohne Handicap ist, hat sicher mehr davon.

Fribourg steht zu großen Teilen am Rande des Abgrunds. Nicht wirtschaftlich, sondern topografisch. Die Stadt, die eins der größten geschlossenen mittelalterlichen Zentren Europas besitzt, ist auf einen mächtigen Sandsteinfelsen gebaut, der einst eine natürliche Stadtmauer bildete. Waghalsig sieht das aus, wie die Häuserzeilen direkt am Vorsprung stehen, waghalsig und schön. Der Fels trennt die Oberstadt von der Unterstadt am Fluss. 200 Höhenmeter liegen dazwischen, verbunden durch steile Treppen und Gassen – und eine Standseilbahn direkt neben Loch 3. Dort, wo es so stinkt. Es stinkt, weil die 1899 eröffnete Funiculaire mit Abwasser betrieben wird! Der Tank des oberen Wagens wird mit bis zu 3000 Litern befüllt, um mit diesem Mehrgewicht den Gegenwaggon hinaufzuziehen. Unten wird das Wasser abgelassen.

Spielen, spazieren, schauen. 18 Löcher, sieben Kilometer, vier Stunden. Es geht ordentlich rauf und runter auf diesem Parcours, und das dauert. Mit dem Ergebnis an Loch 3 können wir nicht prahlen. Jetzt sind wir erst einmal mit der Funiculaire hinuntergefahren in die Altstadt. Die Menschen, die dort leben, würden den Ball nicht schlagen, sondern schlaguer und – wären sie erfolgreicher als wir – möglicherweise vor Freude le steckr (ihren Schläger) carissieren (liebkosen).