Es geht hier um einen theoretischen Effekt – in der Praxis muss kein Wanderer seine Uhr vor- oder nachstellen, wenn er einen Gipfel erklimmt. Aber es gibt nach Albert Einsteins Relativitätstheorie tatsächlich einen Unterschied, auch wenn er sich nur in winzigen Sekundenbruchteilen ausdrücken lässt.

Relevant wird das unterschiedliche Lauftempo von Uhren bei den GPS-Satelliten, mit denen unsere Navigationsgeräte ihre Position ermitteln. Die befinden sich nicht in ein paar Tausend Metern Höhe wie der Wanderer, sondern etwa 20.000 Kilometer über dem Erdboden, und sie rasen dort mit einer Geschwindigkeit von etwa 14.000 Kilometern pro Stunde durchs All. An Bord haben sie sehr präzise Uhren, denn aus ihren Zeitsignalen und deren Laufzeit zwischen Satellit und Empfänger wird die Position am Boden bestimmt.

Für weitere Artikel zur Serie "Stimmt's?" klicken Sie auf dieses Bild. © Jeff J. Mitchell/Getty Images

Bei diesem Tempo machen relativistische Effekte tatsächlich einen Unterschied. Zunächst kommt Einsteins Spezielle Relativitätstheorie ins Spiel. Die besagt, dass für bewegte Objekte im Vergleich zum ruhenden Beobachter die Zeit langsamer vergeht. Das führt dazu, dass die Uhr an Bord gegenüber denen am Erdboden täglich um sieben Mikrosekunden nach geht.

Die Allgemeine Relativitätstheorie beschäftigt sich damit, wie die Schwerkraft die Raumzeit verbiegt, und besagt, dass die Zeit umso langsamer vergeht, je tiefer man sich in einem Gravitationsfeld befindet. Demnach geht die Uhr im Satelliten täglich um 45 Mikrosekunden vor. Netto gehen also die Uhren dort 38 Mikrosekunden pro Tag schneller – ein Effekt, der tatsächlich von der Bordelektronik korrigiert wird. Einstein hatte recht, auch wenn das für den Bergwanderer irrelevant ist.

