Sind die Europäer schuld? US-Verteidigungsminister Robert Gates hat die EU als Hauptverantwortlichen für den Verlust eines wichtigen westlichen Verbündeten ausgemacht: "Wenn denn etwas dran ist, dass die Türkei nach Osten driftet, dann nicht zuletzt, weil sie von jenen in Europa getrieben worden ist, die der Türkei die organische Anbindung an den Westen verweigert haben. " Sprich: die EU-Mitgliedschaft.

Ob Gates, der von 2006 an George W. Bush als Pentagonchef diente, der EU diesen Klassenbucheintrag auch 2003 verpasst hätte, als Ankara die zweite Angriffsachse – von der Türkei südwärts – nach Bagdad verweigerte? Da war die Türkei schon vier Jahre lang offizieller EU-Beitrittskandidat, 2005 begannen die Verhandlungen. Doch der Ostwärtsdrift der Türkei deutete sich schon 2002 an, als die islamische Gerechtigkeitspartei AKP unter Tayyip Erdoğan die Macht übernahm. Der Trend beschleunigte sich 2007, als die AKP die absolute Mehrheit errang.

Dass Ankara die Israelis mit feiner Hand in die Falle des Gaza-Protestschiffs Mavi Marmara lockte, dann unter der grünen Flagge des Propheten einen Propagandakrieg gegen Jerusalem entfesselte , schließlich im UN-Sicherheitsrat zusammen mit Brasilia das vierte Sanktionspaket gegen Iran verwarf, war nicht der EU geschuldet, auch nicht Tagestaktik. Das waren weitere Signale einer strategischen Gewichtsverschiebung in der türkischen Außenpolitik. (Pikante Fußnote: Der Libanon, der von dem Iran-Verbündeten Hisbollah mitregiert wird, hat sich enthalten.)

Mal sind es Paukenschläge wie die demonstrative Einladung des iranischen Präsidenten Ahmadineschad oder des Hamas-Führers Maschal nach Ankara. Mal läuft das Spiel über die Bande, wie im Fall der Gaza-Flottille, die in der Türkei aufgestellt wurde. Hauptorganisator und -finanzier ist der islamische Wohlfahrtsverband IHH, dem diverse Dienste eine Hamas-Connection nachsagen. Von der IHH schreibt der Kolumnist des Massenblattes Hürriyet, Semih Idiz: "Obwohl es keinen Beweis für eine direkte Verbindung gibt, sollte sich niemand darüber täuschen, dass die Erdoğan-Regierung moralisch und politisch hinter der Gruppe steht." Auch passt die Mavi Marmara gut zu jener Wende, die schon 2001 in dem Buch Stratejik Derinlik ("Strategische Tiefe") vorgezeichnet wurde. Verfasst hat es der heutige Außenminister Ahmet Davutoğlu. Das Traktat liest sich wie ein Aufguss geopolitischer Pseudowissenschaft vom Beginn des 20. Jahrhunderts .

Geografie sei Schicksal und Sprungbrett, lautet die Grundweisheit. Für den Außenminister ist die Türkei das "Epizentrum des Balkans, des Mittleren Ostens und des Kaukasus, mithin das Zentrum Eurasiens", wenn nicht gar der Weltpolitik, weil sie in der Mitte des Gürtels liege, der sich von der Gegenküste des Atlantiks über das Mittelmeer zum Pazifik ziehe. Hinzu kommt der religiös-ideologische Anspruch der Türkei als "muslimische Supermacht", war doch Istanbul die Hauptstadt des letzten Kalifats.

Ein Land entdeckt sich als Zentrum der Weltpolitik

Auf jeden Fall sei Ankaras traditionelle Rolle als Außenposten der Nato falsche Bescheidenheit gewesen, doziert Davutoğlu. Das war die "Selbstentfremdung", umso mehr, als die "Muslime seit Ende des Osmanischen Reiches immer das kürzere Ende gezogen haben. Die AKP wird das alles korrigieren." Der Finanzminister Simsek sekundiert: "Wir sind keine Marionetten mehr." Hätte Gates dieses Buch gelesen, wäre ihm die Schuldzuweisung an die EU nicht so leicht über die Lippen gepurzelt.

Der türkische AKP-Kritiker Soner Cagaptay, ein Thinktanker in Washington, nimmt solche Sprüche ernst: "Der Westen kann nur wenig tun, um die Außenpolitik der AKP zu verändern." Das hängt davon ab, wo sie hinwill – und um welchen Preis. Ist das Ziel eine strategische Neuausrichtung oder bloß Protz- und Trotzhaltung? Will Ankara die USA als Hauptmacht aus Mittelost verdrängen und deren "Festlandsdegen" Israel zermürben oder bloß eine klassische Aufsteigerpolitik betreiben, die hier sabotiert, dort konterkariert, um so eine höhere Prämie für seine Kooperation herauszuschlagen?