Bilge Alp Yildirim ist 18 Jahre alt und geht in die 12. Klasse der Max-Brauer-Schule. Er ist in Hamburg geboren, seine Eltern kommen aus Istanbul. Nach dem Abitur will er Soziologie oder Journalistik studieren

Taoufik Alegbe ist 17 Jahre alt und stammt aus Togo. Nach den Sommerferien wechselt er von der Gesamtschule Wilhelmsburg auf die höhere Handelsschule. Später möchte er Islamwissenschaften studieren

Merve Yilmaz ist 17 Jahre alt und geht in die 11. Klasse an der Max-Brauer-Schule in Hamburg. Ihre Eltern kommen aus der Türkei. Nach dem Abitur will sie studieren

Tuğçe Demir ist 19 Jahre alt und hat gerade ihr Abitur an der Max-Brauer-Schule gemacht. Sie ist in Hamburg geboren, ihre Eltern stammen aus der Türkei. Tuğçe möchte Stadtentwicklung oder Architektur studieren

Vanessa Nielander ist 16 Jahre alt. Sie wurde in Hamburg geboren, ihre Mutter kommt aus Bosnien, ihr Vater ist Deutscher. Sie besucht die 10. Klasse der Gesamtschule Wilhelmsburg und möchte Krankenschwester werden