DIE ZEIT: Herr Hayek, was braucht es, damit sich der Finanzplatz Schweiz erneuern kann?

Nicolas G. Hayek: Zuerst muss die Mentalität, die sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in der Finanzwirtschaft ausgebreitet hat, zurückgebunden werden. Also diese Geisteshaltung der Wall Street, die da lautet: "We must make very much money immediately, and with everything."

ZEIT: Das ist doch ein Klischee.

Hayek: Nein, ich selber wurde oft genug damit konfrontiert. Sie ahnen gar nicht, wie viele derartige Vorschläge ich in meiner Karriere erhalten habe. Amerikanische Fondsmanager teilten mir mit, dass sie 300 Millionen Franken in mein Unternehmen investieren wollten – wenn ich ihnen innerhalb einer kurzen Periode eine Verdopplung des Aktienwerts garantieren würde. Ich antwortete immer: "Ich garantiere Ihnen, dass dies nicht der Fall sein wird." Sie wollten einfach, dass ich ein paar Gerüchte in Umlauf bringe und wichtige Investitionen nicht mehr tätige, um den Kurs der Swatch-Group-Aktien zu bewegen.

ZEIT: Sie fordern also, dass die amerikanische Mentalität in den Banken gebremst wird?

Hayek: Das ist ein wichtiger Punkt. Aber es geht nicht um die amerikanische Mentalität als solche, sondern nur um die Wall-Street-Finanzmentalität. Viele US-Firmen stürzten ab, weil sie aus Rücksicht auf den Börsenkurs keine wichtigen Vorinvestitionen mehr in die Forschung, in die Produktentwicklung, ins Personal und in die Werbung wagten. Also in Dinge, die zuerst einmal Geld kosten. Sie gingen mit ihrer Produktion lieber in Billiglohnländer. Und das alles nur, um in den Quartalsausweisen die Gewinne nicht zu schmälern und die Aktienkurse nicht zu senken.

ZEIT: Man kann also zweitens sagen: Sie fordern, dass die Macht der Banken über die übrige Wirtschaft schwindet. Wie wollen Sie dies erreichen?

Hayek: Nicht nur die Dominanz der Banken soll schwinden, sondern die der gesamten Finanzwirtschaft, insbesondere auch der Anlagefonds. Wir leben in einer freien Gesellschaft, die demokratisch denkt und handelt. Trotzdem darf keiner von uns einfach machen, was er will, auch bei der Pressefreiheit gibt es Grenzen. Also müssen wir den Einfluss der Finanzwirtschaft, wenn er negativ und dominant ist, bremsen können. Aber was tun wir? Wir sagen "ja, aber". Wir sagen: "Regulierung ist vielleicht doch nicht so gut." Im Straßenverkehr schrauben wir ja auch nicht alle Ampeln ab. Aber viele Finanzfachleute scheinen weiterhin ohne Ampeln durch die Finanzmärkte rasen zu wollen.

ZEIT: Was also versagt, ist zuerst mal die Politik.

Hayek: Gewiss. Die Politik hat zugelassen, von der Finanzwirtschaft ebenfalls vereinnahmt zu werden – weltweit, auch in der Schweiz. Und bis vor Kurzem hatten die Banken auch im Wirtschafts-Dachverband Economiesuisse viel Einfluss, weil sie den größten Teil des Budgets bezahlten. Dass die Regierungsbehörden fast überall auf der Welt versagt haben, ist ein schwacher Trost.

ZEIT: Wie soll die Macht der Banken konkret begrenzt werden? Haben Sie ein Beispiel?

Hayek: Ich verlange unter anderem, dass die Börsen von großen Unternehmen außerhalb der Finanzbranche mitkontrolliert werden. Manche Bankleute sind meiner Forderung nicht einmal abgeneigt. Diese Machtbeteiligung ist nötig, damit an den Börsen und bei den Finanzanalysten eine unternehmerische Mentalität Einzug hält.

ZEIT: Die Finanzbranche ist also nur ein Gewerbe von vielen und soll daher nicht anders behandelt werden als die Uhren- oder die Pharmaindustrie?

Hayek: Voilà. So sollte es sein. Da lancieren Nationalbank-Präsident Philipp Hildebrand und dessen Management Ideen und Projekte, damit die Banken in einer künftigen Krise nicht mehr zu groß sind – "too big to fail" –, und was passiert? Alle sind vordergründig dafür, aber niemand unterstützt ihn wirklich. Stattdessen beklagen sich die Banken über die drohende Regulierung, und dann wird die ganze Sache gebremst. Dabei arbeiten die Banken ja nicht mit ihrem Geld, sondern mit unserem. Es ist auch das Geld unserer Pensionskassen und der AHV, mit dem die Banken so fahrlässig umgegangen sind.

ZEIT: War es denn früher besser?

Hayek: Früher hatten wir zumindest noch ein paar Unternehmer, die den Mut besaßen, aufzustehen und zu sagen: "So nicht." Momentan herrscht eher die Mentalität, dass man am Ende nichts gesagt haben will. Die ganze Industrie steht hinter der Forderung, dass man die Finanzbranche stärker kontrollieren soll. Aber wenn es darum geht, konkret zu werden, heißt es bald: "Ja, aber…" Da sind die Banker mutiger. Wenn es ihnen ans Eingemachte geht, steigen sie auf die Barrikaden.

ZEIT: Ist die Sonderrolle der Schweiz überholt?

Hayek: Die Welt braucht doch einen richtigen neutralen und gerechten Vermittler. Die Schweiz kann Vorbild und Modellnation mit hohen ethischen Maßstäben sein. Wen gibt es denn sonst noch auf der Welt? Die Vereinten Nationen sind dafür zu wenig glaubwürdig. Wo auf der Welt könnten Sie sich den Sitz des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz sonst noch vorstellen? Die Schweizer sind nicht besser als andere, aber ihre Institutionen, ihre Tradition und Kultur sind anders und effizienter. Oder kennen Sie ein Land, wo die Minderheiten mehr Rechte haben als die Mehrheit? Ein Land, wo das Volk derart mitbestimmen kann? Wo keine Streiks ausbrechen und Gewalt sich nicht ausbreitet?

Das Interview ist dem Buch "Neustart. 50 Ideen für einen starken Finanzplatz Schweiz" entnommen, das Claude Baumann und Ralph Pöhner Ende vergangenen Jahres im NZZ-Verlag herausgegeben haben