Es war einer der kuriosesten Auftritte der Schweizer Politikgeschichte: links der Präsident der Sozialdemokraten, rechts der Chef der SVP, in der Mitte Nicolas G. Hayek, alle brav vereint. Der kleine Mann mit dem Bart hatte wieder mal eine Brücke geschlagen. Es war Hayek, der in den Wochen zuvor an diesem Bündnis gezimmert hatte. Er schickte Briefe an alle Parteien, führte Gespräche mit allen Branchen – er wollte die Verhältnisse in der Schweizer Wirtschaft umkrempeln: Das Land, so sein wütender Glaube, muss befreit werden vom Druck der Banken.

Aber selbst mächtige Industrievertreter wollten sich nicht mit den Großbanken anlegen, die Mitteparteien zögerten ohnehin; und so weckte die Links-rechts-Mischung, die sich am 11. September 2009 im Berner Hotel Bellevue präsentierte, eher Verblüffung, sie erntete gar Spott: Hier Christian Levrat, da Hayek, dort Christoph Blocher – das kann doch nicht sein.

Was Blocher damals bezweckte, wird sich noch weisen müssen, aber Nicolas Hayek ging es um ein tiefes Anliegen: Das spürte jeder, der in jener Zeit mit ihm zu tun hatte. Der Uhrenpatron hatte schon lange vor der Subprime-Krise gegen die Wallstreet-Mentalität gewettert, früh auch forderte er, dass die Industrie befreit werde von den Eigeninteressen der Finanzbranche. Aber wer hörte da schon auf ihn? Bei allem Respekt: Hayeks wirtschaftspolitische Auslassungen unterstrichen lange nur sein Image als eigensinniger Vogel.

Jetzt aber, im Herbst 2009, hatten es die Banken geschafft, zwei grundverschiedene Typen des Schweizer Unternehmertums gegen sich zu vereinen. Nicolas G. Hayek, eingewandert 1949, eingebürgert 1964, hatte so gar nichts gemein mit dem traditionellen Offiziersestablishment der Schweiz, mit dem Netzwerk zwischen SVP und FDP. Offenes Hemd, struppige Augenbrauen, Bart, Stumpen, Goldkette – schon der Look unterstrich, dass Nicolas G. Hayek anders war. Musste er seinen Beruf definieren, so sagte er: "Künstler". Als er einmal gefragt wurde, wie viele Stunden er täglich arbeite, antwortete er: "Ich arbeite gar nicht, ich vergnüge mich zwischen acht und vierzehn Stunden." Und gern zitierte er in Interviews einen Spruch seiner Frau: "Du bist ein sechsjähriges Kind mit sechzigjähriger Erfahrung."

Nein, es war nicht Nicolas G. Hayek, der die Schweizer Uhrenbranche rettete

Gerade dadurch stand Hayek für eine typische Schweiz. Für eine andere typische Schweiz. Er stand für ein Land, das von der Kreativität lebt – mehr als von Arbeitswut. Für ein Land der Einwanderer. Für ein Land, zu dessen Kerndefinition die internationale Öffnung gehört. Ein Land auch, das auseinanderklaffende Ideen zusammenführt. Hayek hatte in den siebziger Jahren vor dem Atomstrom gewarnt, fluchte später über das helvetische Dogma der Geldwertstabilität und noch später über die Managergier. Er war öko, als dies noch anrüchig war; die Idee, die zum Smart führte, entwickelte sich aus seiner grünen Fantasie: Klein, günstig, leicht zu bauen, mit Hybridmotor – das Swatchmobil sollte eine Verkehrsrevolution lostreten. Seit den achtziger Jahren hatte Hayek das Projekt des Urbanwägelchens verfolgt, aber als das Gefährt 1998 auf den Markt kam, war es immer noch zu früh.

Der Mann sei "ein seltenes Phänomen in Europa", befand die Harvard Business Review einmal: "Er ist eine echte Wirtschafts-Celebrity." Im Ausland war Hayek wohl der bekannteste Schweizer Unternehmer unserer Tage, wobei ihm half, dass er den Glamour seiner Produkte auskostete und sich mit George Clooney, Nicole Kidman, Anna Kurnikova oder Cindy Crawford ins Blitzlichtgewitter stellen konnte. Damit bot er ein Gegenprogramm zum protestantischen Pflichtgehabe eines Christoph Blocher, auch zum formelhaften Managerspeak, hinter dem sich die Wirtschaftsführer so gern verstecken.