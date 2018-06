Der Tisch im Erker ihrer Wohnung im Berliner Stadtteil Pankow ist bereits gedeckt. Kuchen gibt es, der Kaffee steht bereit. Das ist ein Markenzeichen des Ehepaars Wolf, für Essen und Trinken wird immer reichlich gesorgt. Als wir vor fünf Jahren auf ihrem Landsitz in Mecklenburg mit Christa Wolf sprachen, hatte ihr Mann eine Auswahl geräucherter Fische aus dem angrenzenden See vorbereitet. Auch diesmal sitzt Gerhard Wolf zeitweise mit am Tisch, freundlich zurückhaltend. In den letzten Jahren musste man sich Sorgen machen um Christa Wolf, sie litt lange an den Folgen einer Knieoperation. Doch jetzt wirkt sie wieder ziemlich fit, ein Krückstock hilft noch beim Gehen. Auch ihre Stimme ist wie immer: stark, klar, mit einem stets leicht ironischen Unterton.

ZEITmagazin: Frau Wolf, in Ihrem neuen, autobiografischen Roman "Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud" wird viel und freudig getrunken und gegessen: Wein, Margarita, Risotto, Meerestiere… Konnten Sie schon immer gut genießen?

Christa Wolf: Nein. Das Genießen hat mir mein Mann beigebracht.

ZEITmagazin: Sie sind seit fast 60 Jahren verheiratet, haben sich beim Studium in Jena kennengelernt.

Wolf: Er hat schon damals oft für mich gekocht. Wir hatten ganz wenig Geld, wir waren ja keine Arbeiter- und Bauernkinder. Wir bekamen nur wenig Studienbeihilfe. Mein Mann ist auf den Markt gegangen und hat Gemüse gekauft oder, wenn es sein musste, auch geklaut.

ZEITmagazin: Gab es Rotwein dazu?

Wolf: Viel später erst. Auswahl gab es keine – ein Rosenthaler Kadarka und ein herber Stierblut, das wars. Noch viel später bekam ich nach einer Lesung als Honorar Wein vom Schloss Wackerbarth bei Dresden.

ZEITmagazin: Spielt bei Ihnen, wenn Sie an Ihr Leben denken, Essen eine große Rolle?

Wolf: In den späteren Jahren ganz sicher. Als ich ein Kind war, mein Vater war Lebensmittelhändler, aßen wir bescheiden. Es war immer reichlich da, aber es gab eine überschaubare Anzahl von Gerichten, gut gekocht. Am Abend gab es immer Stullen. Einprägsam war für mich, wenn es zum Beispiel Kochschinken gab oder Kakao, dazu Käse. Das waren die Highlights. Erbsensuppe, Milchreis, Kartoffelpuffer, Kartoffelbrei und Eier.

ZEITmagazin: Das war der Geschmack Ihrer Kindheit?

Wolf: Ja. Weihnachten oder Silvester kam dann meine Oma ins Spiel. Silvester hat sie Pfannkuchen gebacken oder Mohnpielen gemacht, die man kaum noch kennt: Mohn, eingeweichte Brötchen mit Korinthen, heißer Milch und Zucker. Weihnachten kochte meine Oma immer Grünkohl. Bei allen anderen gab es Gänsebraten; bei uns Grünkohl. Und zu Silvester Karpfen.

ZEITmagazin: Wenn Sie sich an die Kindheit erinnern, haben Sie in Sachen Essen noch ein besonderes Bild vor sich?

Wolf: Entschuldigen Sie, worüber reden wir hier eigentlich? Ich dachte, mein Buch ist das Thema.

ZEITmagazin: Ja, das ist es. Aber, wenn Sie erlauben, wollen wir uns dem Thema einmal auf einem anderen Weg nähern. Alle reden mit Ihnen über die DDR, wir möchten über die Hedonistin Christa Wolf sprechen. Deshalb die Frage: Haben Sie ein Bild eines solchen besonderen Essens noch in Erinnerung?

Wolf: Ja, wir waren auf der Flucht, und unsere ganze Familie war in einer großen Scheune in einem Mecklenburger Dorf untergebracht. Meine Mutter hatte mir beim Bürgermeister eine Stelle als Schreibhilfe beschafft, ohne Bezahlung, aber ich konnte dort mitessen. Und irgendwann stand der russische Kommandant des Dorfes in der Tür und befahl mir, ich solle regelmäßig eine bestimmte Anzahl von Eiern bei ihm abliefern. Ich sammelte sie also bei den Bauern ein, und die Russen bezahlten dafür. Ich hatte oft Eier übrig. Und das ist das Bild, das ich meine: Wir saßen alle auf Stroh in der Scheune, und meine Oma machte in einer großen Pfanne Rührei für uns.