Aderlass im CDU-Präsidium, Massenflucht, der Abschied einer ganzen Generation? David McAllister spricht lieber von einem "Kommen und Gehen". Er gehört zu den Kommenden, zum Zukunftsgesicht der CDU. Wenn alles gut geht, und daran hat der 39-jährige Jurist "in aller Demut" keinen Zweifel, dann wird ihn an diesem Donnerstag die Zehn-Stimmen-Mehrheit von CDU und FDP im niedersächsischen Landtag zum neuen Ministerpräsidenten des Landes wählen. Wohin will David McAllister?

Wenn man ihn auf dem kurzen Weg vom Hannoveraner Landtag zum Bahnhof begleitet, durch die Fußgängerzone der Altstadt, dann ist das Dilemma der CDU auf ihrem Modernisierungskurs mit Händen zu greifen. Vor einer Bäckerei hat sich eine Gruppe Punks so breit gemacht, dass die Passanten sich betretenen Blicks hindurchschlängeln müssen und auf der anderen Seite fast an die Knie eines betrunkenen Schläfers stoßen. Es stinkt im Herzen der Landeshauptstadt nach Urin und Erbrochenem. Scherben und Pappbecher knirschen unter den Schuhsohlen des künftigen Ministerpräsidenten. Fragt man David McAllister, was er von der Szene hält, sieht man förmlich die Abwägungsmaschine in seinem Kopf anlaufen. Wenn ich jetzt sage, das ist ja grauenhaft, dann heißt es, ich bin ein reaktionärer Saubermann.

Gleichgültigkeit macht sich auch nicht gut für den künftigen Landesvater. Also sagt er: "Wir hatten hier dreißig Jahre SPD-Bürgermeister. Ich habe mich daran gewöhnt, es stört mich nicht." Auf der Suche nach neuen, städtischen Wählerschichten sind der CDU die Instinkte abhandengekommen, das Bauchgefühl dafür, wer man ist als Partei. Wenn der Verfall öffentlicher Räume die CDU nicht mehr stört, wen dann?

David McAllister David McAllister David McAllister wird 1971 in Berlin geboren. Sein Vater stammt aus Schottland und ist bei den britischen Streitkräften in Berlin stationiert. Seine Mutter arbeitet als Deutschlehrerin für die britischen Soldaten. McAllister wächst zweisprachig auf und besitzt nicht nur die deutsche, sondern auch die britische Staatsbürgerschaft. 1982 zieht die Familie ins niedersächsische Bad Bederkesa in der Nähe von Cuxhaven. Nach seinem Abitur wird er zunächst Zeitsoldat und studiert dann in Hannover Rechtswissenschaften. CDU-Karriere Seit 1998 sitzt McAllister im Landtag in Hannover. Vier Jahre später wird er zum niedersächsischen CDU-Generalsekretär gewählt. Als Wahlkampfmanager organisiert er im folgenden Jahr den Landtagswahlkampf. Nachdem Christian Wulff 2003 im dritten Anlauf Ministerpräsident wird, übernimmt »Mac« den CDU-Fraktionsvorsitz im Landtag. Nach Wulffs Wiederwahl wird McAllister im Juni 2008 in Celle zum neuen Landesvorsitzenden der CDU gewählt und steigt damit endgültig zum Kronprinzen auf. Politische Linie Politisch gilt McAllister als eher konservativ, legt sich aber nicht fest. Als konservative Nachwuchspolitiker 2007 eine Allianz bilden wollen, hält er Distanz. Sein politisches Vorbild ist der britische Premierminister David Cameron. McAllister liest Camerons Reden und Aufsätze und tauscht sich regelmäßig mit ihm aus.

Was David McAllister antreibt, ist nicht leicht auszumachen. Er gibt einem vorsichtshalber nur den vorderen Teil der Hand, den aber freundlich und gewinnend. Sein Lieblingsfilm ist Forrest Gump: Tom Hanks als schlichtes Gemüt und Vietnamveteran, der an einer Bushaltestelle sitzt und wechselnden Mitmenschen sein Leben und die Weisheiten seiner Mom weitergibt. Zu denen gehört, dass die Linken Spinner waren und das Leben keine Pralinenschachtel ist. David McAllisters Vater hat im Zweiten Weltkrieg in der britischen Armee gegen die Deutschen gekämpft. Als Fernmeldetechniker der britischen Streitkräfte kehrte er später nach Deutschland zurück. Er lebte noch, als sein Sohn David sich 1989 für zwei Jahre als Soldat verpflichtete. Wenn ihm 1945 einer gesagt hätte, dass sein Sohn einmal eine deutsche Uniform tragen würde!

Bei der SPD sagen sie, mit McAllister würde hier in Hannover bald ein schärferer Wind wehen. "Christian Wulff hat hier mehr so präsidial über den Wassern geschwebt", meint Stefan Schostock, der Fraktionsvorsitzende. "McAllister war der Zuspitzer, hat mehr mit Tricks gearbeitet, polemisiert." In der CDU sind die Jüngeren derzeit eher konservativer als das Partei-Establishment. McAllister möchte aber nicht viel anders machen als Christian Wulff; ein paar "Akzentverschiebungen" höchstens. Für das Amt des stellvertretenden Parteivorsitzenden will er die Landestochter Ursula von der Leyen vorschlagen, und die wird Ja sagen. Was ihr widerfahren ist, in der Schreckenswoche der Nominierungen für das Präsidentenamt, das kritisiert er nicht – auf seinen Landesverband, sagt er, könne "Angela Merkel, diese kluge, engagierte und tolle Frau" immer zählen. Zweimal hat die Kanzlerin ihn zum CDU-Generalsekretär machen wollen, zweimal hat er höflichst dankend abgelehnt.

"Ist doch ein Superland, Niedersachsen; Meer, große Städte, der Harz, die Lüneburger Heide", sagt er und fährt mit dem Arm von der träge dahinplätschernden Leine bis zur Marktkirche, in der Margot Käßmann auch nach ihrer Alkoholfahrt predigt. Er lächelt bei dem Namen, lästert aber nicht. Für seinen Geschmack wird in Berlin entschieden zu viel gelästert, hier in Niedersachsen hat Schwarz-Gelb beschlossen, "nur gut übereinander zu reden". Vielleicht ist es die alte Verbundenheit, die ihn dann doch zu einer starken Formulierung greifen lässt: Eine "Schweinerei" sei das, was seinem Freund Philipp Rösler mit der Gesundheitsreform in Berlin widerfahren ist. Die beiden mit ihrem Migrationshintergrund (vietnamesisch der eine, deutsch-schottisch der andere) waren in Niedersachsen das Scharnier der reibungslos funktionierenden "bürgerlichen" Koalition.

Mit dem Amt des Ministerpräsidenten wird das Kabinett David McAllister wohl auch das Mandat im Aufsichtsrat von VW übertragen, das Christian Wulff kürzlich niedergelegt hat. Hat er als CDU-Mann kein Problem damit, dass der Staat mit 20 Prozent in der Privatwirtschaft herumdirigiert? Im Gegenteil. Wenn McAllister Christian Wulffs Verdienste aufzählt, dann kommt, wie aus der Pistole geschossen, der erfolgreiche Abwehrkampf gegen "Brüssel": Die EU-Wettbewerbskommissarin hatte versucht, das VW-Gesetz zu Fall zu bringen, das dem Land Niedersachsen seine Beteiligung sichert. Und die Arbeitnehmermitbestimmung, die hat er auch gerettet. Wulffs zweites Husarenstück: Porsche zurückgeschlagen! Ganz sicher: Auch David McAllister wird "aktive Industriepolitik" machen.