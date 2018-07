Jörg Carlsson ist Deutschschwede, und das macht ihn zu einem idealen Zeugen. Blass, mit kurz geschorenen Haaren und ernster Miene wartet er in der Vorhalle des Lübecker Instituts für Medizingeschichte und Wissenschaftsforschung. Gleich soll er Rede und Antwort stehen über Schwedens Gesundheitssystem.

An diesem sonnigen Junitag haben sich 19 Lübecker und einige akademische Beisitzer versammelt. Ihre kleine Runde ist für ganz Deutschland interessant. Denn hier sollen die Bürger tun, was ihnen sonst verwehrt bleibt: sich einmischen in die Gesundheitspolitik, schwierige ethische Fragen diskutieren. Welche Behandlung halten sie für essenziell, welche für weniger wichtig? In Schweden wird so schon seit Langem nach Ethik und Kosteneffizienz abgewogen, " Priorisierung " heißt das. Medizinische Ressourcen sollen gerechter verteilt werden – eine gute Vorbereitung für zukünftige finanzielle Engpässe. "Und das", sagte der Rentner Hans-Joachim Saß vor Beginn, "sieht doch jeder ein."

Nun wird Jörg Carlsson in den Saal gebeten. Er nimmt an einem isoliert stehenden Tisch Platz, ein wenig wie vor einem Untersuchungsausschuss. Carlsson stellt sich vor: 1963 geboren, Kardiologe in der ostschwedischen Küstenstadt Kalmar. Und vorab noch: "Wenn es um einen Vergleich der Gesundheitssysteme geht, bin ich Partei. Das schwedische System gefällt mir besser."

Die Lübecker Bürgerkonferenz ist ein einzigartiges Experiment, um das Gesundheitswesen von unten in die Gänge zu bringen. In dessen Gestrüpp finden zwar viele Interessenvertreter Gehör – Ärztefunktionäre, Gesundheitspolitiker, Vertreter der Pharmaindustrie und oft auch Patientenverbände mit ihren Partikularinteressen – eine Stimme jedoch fehlt regelmäßig: die der Bürger. Sie sitzen ohne Stimmrecht am Katzentisch der großen Organisationen, falls überhaupt. Das will der einladene Lübecker Sozialmediziner Heiner Raspe dringend ändern: "Ich will einen Platz für Bürger in diesen Gremien reklamieren."

Raspe ärgert sich schon lange über die institutionelle Ignoranz, die im deutschen Gesundheitsapparat herrscht. "Von Kassenseite wird immer behauptet‚ ›die Bürger verstehen das nicht‹. Und Politiker sagen: ›Priorisierung ist kein Wahlkampfthema, das ist zu kompliziert, die Bürger werden verunsichert.‹" Seit 20 Jahren kämpft Raspe schon für ein Umdenken, vergeblich. In eine Denkschrift zur Priorisierung hat er zwei Jahre Arbeit gesteckt, sich an der zweiten Enquetekommission des Bundestags zu "Ethik und Recht der modernen Medizin" beteiligt. Aber diese Anstrengungen versandeten. In Lübeck will Raspe jetzt praktisch den Beweis führen, das Bürger kompetent mitreden können. "Eine Art trotzige Reaktion" sei das.

"Was verstehen Sie unter Priorisierung?", möchte ein Teilnehmer im Saal als Erstes von Carlsson wissen. "Zunächst einmal ist Priorisierung das, was wir als Ärzte ohnehin jeden Tag machen", antwortet dieser. Dabei würde eine Rangordnung medizinischer Maßnahmen aufgestellt, ausgehend von deren Wichtigkeit. Ist Priorisierung ein Wahlkampfthema? Nein, darüber spreche in Schweden keiner mehr, über die Notwendigkeit sei man sich einig. Ursache für diese hohe Akzeptanz sei das sehr hohe Gerechtigkeitsempfinden.