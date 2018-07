Heilig ist mir der Kampf zwischen Gut und Böse, der Kampf mit dem inneren Teufel. Als Kinder blätterten wir lachend die religiösen Bücher durch. Besonders lächerlich fanden wir die Hölle und das Paradies, die Hölle erinnerte uns an die russische Sauna, dort kochten die Sünder bei hohen Temperaturen. Auch das Paradies erinnerte lustigerweise an eine Sauna, wo schon gewaschene Sünder, in weiße Tücher gehüllt, auf der Suche nach ihren Hosen herumirrten. Im Selbstverständnis des russisch-orthodoxen Christentums ist das ganze Leben eine einzige Versuchung, ein pausenloser Kampf mit dem inneren Teufel.

Als Grigorij Rasputin, ein orthodoxer Wanderprediger und Herzensfreund der letzten russischen Zarin, von der Öffentlichkeit beschuldigt wurde, stark alkoholisiert mit mehreren Damen zusammen die Sauna besucht zu haben, erklärte er der Öffentlichkeit naiv, dies sei sein persönlicher Kampf mit dem Bösen, er würde auf diese Weise den Teufel in sich herausfordern. Sollte es ihm gelingen, die Damen in der Sauna trotz ihrer Nacktheit nicht anzubaggern, so habe er das Böse besiegt. Auf konkrete Nachfragen der

Zeitungen, wie nun der Kampf mit dem Bösen verlaufen sei, antwortete Rasputin ausweichend: Dies sei ein Kampf auf Lebenszeit, vorläufig stehe es 5 zu 8 für den Teufel, aber er sei guter Dinge und festen Glaubens, die Situation in der Teufelssauna zu kippen.

Diese rasputinsche Sauna ist die russische Hölle, gleichzeitig das russische Paradies. Sie sagt: Lebt! Man muss nicht warten, bis man stirbt, um sein Verhältnis zur Welt zu klären. Zum Teufel mit dem Leben "danach", lass es uns in diesem Leben versuchen – fallen, leiden, aber nie aufgeben.

Wladimir Kaminer, geboren 1967 in Moskau, lebt seit 1990 in Berlin. Der Schriftsteller erfand die "Russendisko" und reüssierte als Satiriker mit Titeln wie "Militärmusik", "Ich bin kein Berliner" und "Es gab keinen Sex im Sozialismus". Soeben erschien sein Märchen über Adam und Eva, "Das Leben ist kein Joghurt" (edition chrismon). Im August kommt sein neues Buch, "Meine kaukasische Schwiegermutter" (Goldmann), der Film "Kaminer goes Kaukasus" läuft am 29. August auf Arte